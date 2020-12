TV : Mediapro-LFP, fin de la guerre jeudi ?

Dans : Ligue 1.

Alors que le conflit entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel devait initialement connaître sa conclusion le week-end dernier, le moment tant attendu par les acteurs du football français pourrait intervenir cette semaine.

Depuis le mois d’octobre dernier, date à laquelle le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a décidé de ne plus respecter le contrat des Droits TV signé avec la LFP, la Ligue et Mediapro s'écharpent. Chaque partie voulant tirer la couverture à soi, Mediapro demandant un contrat à la baisse et la LFP refusant tout passe-droit à la maison mère de la chaîne Téléfoot, aucun accord n’a été trouvé avant le 5 décembre, la première date fixée par le tribunal de commerce de Nanterre. Mais alors que tout le monde a eu le droit à quelques jours de rab, le dénouement de cette affaire si importante pour le football français pourrait être connu cette semaine. En effet, L’Equipe annonce que « Marc Sénéchal se présentera devant le conseil d'administration de la Ligue jeudi ».

Nommé dans le conflit opposant Mediapro à la LFP, le conciliateur s’exprimera devant les administrateurs de la Ligue. Pour faire de grandes annonces ? Peut-être pas… Car si les non-paiements du groupe sino-espagnol seront abordés, les discussions ne devraient pas aboutir à une décision finale. « Compte tenu de la complexité des discussions, il est peu évident qu'une solution soit trouvée d'ici à jeudi. Le conciliateur ne pourra pas faire beaucoup de révélations pour des raisons de confidentialité », précise le quotidien du sport français, qui estime donc que le problème avec Mediapro va s’étendre jusqu’à la fin de l’année 2020… En attendant, Canal+ se prépare à sauter sur la moindre occasion pour récupérer les Droits TV à la L1 en soldes.