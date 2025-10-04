TV : Lille - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vainqueur sur le terrain de la Roma (1-0) jeudi en Ligue Europa, Lille ambitionne un nouvel exploit en championnat. Le LOSC se prépare à recevoir le Paris Saint-Germain dimanche.

Quelle heure pour Lille - PSG ?

A peine le temps de savourer sa victoire contre la Roma et Lille doit déjà se projeter sur un autre choc. Avec son gardien Berke Özer qui vient de stopper trois penalties de suite, le club nordiste va tenter de refroidir les Parisiens après leurs succès face au Barça (2-1) mercredi en Ligie des Champions. Cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 débutera dimanche à 20h45 à la Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy).

Sur quelle chaîne suivre Lille - PSG ?

Comme d'habitude, c'est le principal diffuseur du championnat qui retransmettra l'affiche du dimanche soir. Le choc entre les Dogues et le champion d'Europe sera disponible sur Ligue 1+.

Les compos probables de Lille - PSG :

Malgré l'enchaînement des matchs, on imagine mal Bruno Genesio aligner une équipe bis contre le Paris Saint-Germain. L'entraîneur lillois devrait présenter un onze composé de ses meilleurs éléments disponibles comme la révélation Nathan Ngoy, le cadre Benjamin André et le buteur Olivier Giroud.

La compo probable de Lille : Özer - Mandi, Mbemba, Ngoy, Perraud - Bouaddi, André - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud.

Lire aussi Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

En face, le coach parisien Luis Enrique, toujours privé de joueurs importants, pourrait de nouveau s'appuyer sur les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, performants en Catalogne cette semaine.

La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu - Mbaye, Ramos, Barcola.