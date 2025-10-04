giroud a la retraite lille a tout fait basculer iconsport 267679 0469 398569

TV : Lille - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 1
par Eric Bethsy
Vainqueur sur le terrain de la Roma (1-0) jeudi en Ligue Europa, Lille ambitionne un nouvel exploit en championnat. Le LOSC se prépare à recevoir le Paris Saint-Germain dimanche.

Quelle heure pour Lille - PSG ?

A peine le temps de savourer sa victoire contre la Roma et Lille doit déjà se projeter sur un autre choc. Avec son gardien Berke Özer qui vient de stopper trois penalties de suite, le club nordiste va tenter de refroidir les Parisiens après leurs succès face au Barça (2-1) mercredi en Ligie des Champions. Cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 débutera dimanche à 20h45 à la Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy).

Sur quelle chaîne suivre Lille - PSG ?

Comme d'habitude, c'est le principal diffuseur du championnat qui retransmettra l'affiche du dimanche soir. Le choc entre les Dogues et le champion d'Europe sera disponible sur Ligue 1+.

Les compos probables de Lille - PSG :

Malgré l'enchaînement des matchs, on imagine mal Bruno Genesio aligner une équipe bis contre le Paris Saint-Germain. L'entraîneur lillois devrait présenter un onze composé de ses meilleurs éléments disponibles comme la révélation Nathan Ngoy, le cadre Benjamin André et le buteur Olivier Giroud.
La compo probable de Lille : Özer - Mandi, Mbemba, Ngoy, Perraud - Bouaddi, André - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis EnriqueLe PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique
En face, le coach parisien Luis Enrique, toujours privé de joueurs importants, pourrait de nouveau s'appuyer sur les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, performants en Catalogne cette semaine.
La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu - Mbaye, Ramos, Barcola.

Ligue 1

05 octobre 2025 à 20:45
LOSC Lille
20:45
Paris Saint Germain
0
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Moussa Niakaté a dû bien fermer la gueule de certains. J'en connais quelques-uns qui, actuellement, doivent se faire tout petit. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

