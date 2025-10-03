Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Confronté à des absences importantes dans son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a dû faire appel à de jeunes talents pour affronter le FC Barcelone (2-1) mercredi en Ligue des Champions. Parmi eux, l’attaquant Quentin Ndjantou possède un profil et un potentiel qui séduisent l’entraîneur Luis Enrique.

Les titis du Paris Saint-Germain ne pouvaient pas rêver d’une meilleure vitrine. Dans un choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Senny Mayulu (19 ans), Ibrahim Mbaye (17 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans) ont pu se montrer à leur avantage. La présence des deux premiers cités n’était pas vraiment une surprise compte tenu des absences d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. En revanche, on s’attendait moins à l’apparition du joueur habitué à évoluer avec les U19. Lancé à la 80e minute à Montjuïc à la place de Bradley Barcola, Quentin Ndjantou profitait seulement de sa deuxième apparition avec l’équipe professionnelle.

La première, c’était quatre jours plus tôt face à l’AJ Auxerre (2-0) au Parc des Princes. L’ancien ailier reconverti avant-centre depuis quelques mois s’était déjà distingué pendant sa demi-heure passée sur le terrain, lui dont la frappe a frôlé le poteau du gardien auxerrois Donovan Léon. Il est clair que l’international U20 français, sélectionné par Bernard Diomède pour la Coupe du monde en cours, mais retenu par le Paris Saint-Germain puisque la compétition n’est pas incluse dans les dates FIFA, possède le sens du but. La preuve avec son triplé réussi en Youth League contre l’Atalanta Bergame (5-1) le 17 septembre.

Sa polyvalence a également tapé dans l’œil du coach Luis Enrique qui apprécie les attaquants mobiles et capables de se connecter au reste de l’équipe. « C’est un très beau joueur de foot, avec une très bonne sensibilité dans le jeu, décrit dans Le Parisien Hervé Guégan, ancien entraîneur des attaquants du centre de formation du PSG. Il est capable d’éliminer, il a de la vitesse, c’est un joueur assez complet. Il n’est pas seulement attiré par le but, mais ses stats avec les plus jeunes sont excellentes. » D’où la signature de son premier contrat pro en juillet dernier alors que des clubs comme l’Ajax Amsterdam souhaitaient le recruter.