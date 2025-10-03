ICONSPORT_266997_0574
Luis Campos Luis Enrique

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

PSG03 oct. , 16:10
parEric Bethsy
2
Confronté à des absences importantes dans son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a dû faire appel à de jeunes talents pour affronter le FC Barcelone (2-1) mercredi en Ligue des Champions. Parmi eux, l’attaquant Quentin Ndjantou possède un profil et un potentiel qui séduisent l’entraîneur Luis Enrique.
Les titis du Paris Saint-Germain ne pouvaient pas rêver d’une meilleure vitrine. Dans un choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Senny Mayulu (19 ans), Ibrahim Mbaye (17 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans) ont pu se montrer à leur avantage. La présence des deux premiers cités n’était pas vraiment une surprise compte tenu des absences d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. En revanche, on s’attendait moins à l’apparition du joueur habitué à évoluer avec les U19. Lancé à la 80e minute à Montjuïc à la place de Bradley Barcola, Quentin Ndjantou profitait seulement de sa deuxième apparition avec l’équipe professionnelle.
La première, c’était quatre jours plus tôt face à l’AJ Auxerre (2-0) au Parc des Princes. L’ancien ailier reconverti avant-centre depuis quelques mois s’était déjà distingué pendant sa demi-heure passée sur le terrain, lui dont la frappe a frôlé le poteau du gardien auxerrois Donovan Léon. Il est clair que l’international U20 français, sélectionné par Bernard Diomède pour la Coupe du monde en cours, mais retenu par le Paris Saint-Germain puisque la compétition n’est pas incluse dans les dates FIFA, possède le sens du but. La preuve avec son triplé réussi en Youth League contre l’Atalanta Bergame (5-1) le 17 septembre.

Lire aussi

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »
Sa polyvalence a également tapé dans l’œil du coach Luis Enrique qui apprécie les attaquants mobiles et capables de se connecter au reste de l’équipe. « C’est un très beau joueur de foot, avec une très bonne sensibilité dans le jeu, décrit dans Le Parisien Hervé Guégan, ancien entraîneur des attaquants du centre de formation du PSG. Il est capable d’éliminer, il a de la vitesse, c’est un joueur assez complet. Il n’est pas seulement attiré par le but, mais ses stats avec les plus jeunes sont excellentes. » D’où la signature de son premier contrat pro en juillet dernier alors que des clubs comme l’Ajax Amsterdam souhaitaient le recruter.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0568
Rennes

Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

ICONSPORT_270953_0068
Serie A

La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme

ICONSPORT_266259_0094
Monaco

Monaco annonce enfin le grand retour de Pogba

ICONSPORT_272612_0090
OL

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Fil Info

18:40
Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté
18:20
La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme
18:00
Monaco annonce enfin le grand retour de Pogba
17:30
Pierre Ménès félicite le génie de l’OL
17:00
PFC-Lorient : 9 millions sur le banc, la décision choc
16:30
Un banni réintégré, l’OM officialise son choix
16:28
Yamal : Le Barça communique, c'est la tuile
15:50
Barça : Lamine Yamal rechute, l’énorme coup dur
15:30
OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading