TV ‍: Ligue1+ fait déjà hurler les Français

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost a présenté la chaîne Ligue1+, qui va voir le jour dans les prochaines semaines pour diffuser le championnat de France, et s’est offert une première polémique.

DAZN, c’est terminé. Après seulement une saison, la Ligue 1 et la plateforme anglaise ont mis fin à leur collaboration. C’est à présent sur une chaîne créée par la LFP que les amoureux du championnat de France vont pouvoir suivre les matchs de leur équipe. Ligue1+ a été présenté jeudi en conférence de presse par Nicolas de Tavernost et pour l’heure, les premiers retours sont positifs. Le prix est correct (15 euros par mois avec engagement, 20 euros par mois sans engagement), les premiers journalistes annoncés sont de qualité et la promesse éditoriale est belle, avec de nombreux reportages en inside et une couverture haut de gamme de la Ligue 1.

📺 Nicolas de Tavernost invité de l'After après le lancement de Ligue 1 + : "Les offres pour deux utilisateurs seront valables pour deux écrans dans un même foyer." #RMCLive pic.twitter.com/0WJgaMtfrp — After Foot RMC (@AfterRMC) July 10, 2025

Nicolas de Tavernost s’est cependant offert une première polémique. En précisant sur RMC que l’offre pour deux utilisateurs était valable pour deux écrans dans un même foyer, il a très largement déçu la majorité des consommateurs, qui s’attendaient à pouvoir partager leur abonnement avec un ami ou un membre de la famille, même si celui-ci n’était pas dans le même foyer. « Les offres pour deux utilisateurs seront valables pour deux écrans dans un même foyer » a lancé Nicolas de Tavernost. Une douche froide pour les internautes.

Nicolas de Tavernost frustre les consommateurs

« Ah ben oui c’est utile dans un seul foyer un écran dans les toilettes et l’autre au salon », « Ca c’est une grosse erreur. Il faut reconquérir les très nombreux abonnés que la LFP a envoyé vers l IPTV avec une stratégie commerciale désastreuse. Vous auriez réussi un super lancement avec une offre a deux utilisateurs même a 20e », « Là par contre vous avez tout faux. C'était le plus intéressant. Aucun intérêt d'avoir 2 écrans simultanés sur le même foyer », « Ridicule. Aucun interêt. Quand tu as plusieurs contenu ok. Mais là qui va vouloir regarder deux matchs différents en même temps » ou encore « Si on peut partager l'abonnement dans deux foyers différents, ça sera un succès sinon je pense qu'ils iront dans le mur cette saison et ça fonctionnera la saison prochaine quand il y aura tout les matchs pour 15e » peut-on lire sur X.

De nombreux internautes sont toutefois prêts à parier que techniquement, la LFP sera confrontée à certaines limites et que par conséquent, un abonnement pourra être partagé par deux personnes, même s’ils ne sont pas sous le même toit. Réponse d’ici quelques semaines avec la première journée de Ligue 1 le week-end du 15 août.