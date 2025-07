Un match du PSG gratuit, Ligue 1+ frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle chaîne Ligue 1+, la LFP en a profité pour confirmer que le match Nantes-PSG, comptant pour la première journée, ne serait pas reporté. En contrepartie, il sera diffusé gratuitement et en clair.

Ce jeudi 10 juillet est une date à marquer au fer rouge pour la LFP. L'instance dirigeante du football professionnel français a convoqué les journalistes pour une conférence de presse de présentation de sa nouvelle chaîne : Ligue 1+. C'est sur cette dernière que seront diffusés 8 des 9 matchs de chaque journée de Ligue 1, ainsi que des magazines le samedi et le dimanche, le Trophée des champions, les deux derniers multiplex de la saison et les barrages. A cette occasion, la LFP a pu confirmer que le match entre Nantes et le Paris Saint-Germain, pour le compte de la première journée en prime time le dimanche 17 août, aurait bel et bien lieu, quatre jours après la Supercoupe d'Europe jouée en Italie face à Tottenham.

Nantes-PSG maintenu, Paris ne souffle pas

La réponse était attendue, après la demande du club de la capitale de reporter la rencontre afin d'allonger sa préparation. Les Parisiens ont eu un calendrier surchargé tout au long de la saison puisqu'ils ont joué l'intégralité des matchs de toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Ils sont allés au bout d'une Ligue des champions à 17 matchs puis d'une Coupe du monde des clubs interminable. Sans compter la victoire en Coupe de France et les 34 journées de championnat.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule surprise de cette conférence de presse. En effet, la LFP a aussi et surtout annoncé que la rencontre entre les Canaris et les Rouge et Bleu, qui se jouera à La Beaujoire, sera diffusée en clair et gratuitement. La LFP semble avoir compris par quels moyens il fallait attirer à nouveau le public vers la consommation du football français et les abonnements liés.