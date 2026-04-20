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Ligue 1+

TV : La Ligue 1 gratuite, la chasse aux abonnés est ouverte

Ligue 120 avr. , 11:00
parQuentin Mallet
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Dans l'optique d'attirer de nouveaux clients pour atteindre plus facilement ses objectifs comptables, la LFP va rendre la 31e journée de Ligue 1 gratuite via sa plateforme Ligue 1+. De quoi donner envie aux non-abonnés de franchir le pas en marge de la saison prochaine ?
C'est une opération marketing dans laquelle la Ligue de football professionnel place énormément d'espoirs. Alors que les clubs français disputaient hier la 30e journée de championnat cette saison dans les mêmes conditions télévisuelles que d'habitude, Ligue 1+ va ouvrir en grand ses portes pour la prochaine journée de Ligue 1. Comme l'a confirmé Jérôme Cazadieu, directeur éditorial et marketing de LFP Media, la plateforme de la LFP va proposer ses huit rencontres de la 31e journée en clair, soit du vendredi 24 avril soir jusqu'au dimanche 26 avril à minuit. Pendant cette période, la ligue a l'intention de mettre le paquet pour donner envie à ceux qui ne sont pas encore abonnés de franchir le pas.

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La LFP a trouvé une combine 

« À l'occasion de la J31, on va proposer l'intégralité des matches de Ligue 1+ en clair pour ceux qui viendront directement sur Ligue 1+, mais aussi par le biais d'Orange, SFR, Amazon, L'Équipe, DAZN... C'est une première dans l'histoire de la Ligue 1. L'idée est de faire découvrir au plus grand nombre Ligue 1+ dans la perspective de la saison prochaine. Il y a les matches, mais aussi les magazines, le multiplex. La plateforme sera en clair de vendredi à dimanche minuit. On espère que ceux qui découvriront Ligue 1+ auront envie de revenir pour terminer la saison et commencer la prochaine », a déclaré Jérôme Cazadieu à L'Equipe.
Pour l'occasion, LFP Media va sortir le grand jeu, notamment pour l'affiche du dimanche soir entre l'OM et Nice, avec l'usage de la Spider Cam, la sonorisation de l'arbitre pour les décisions VAR, des caméras dans les couloirs des vestiaires et des micros sur des joueurs pendant l'échauffement. Le but derrière cette manœuvre est donc d'aller chercher de nouveaux abonnés. Si en février dernier, Ligue 1+ comptait officiellement 1,1 million de fidèles, l'objectif de la LFP est de grimper jusqu'à 2,1 millions d'abonnés pour le lancement de sa quatrième saison (2028-2029) afin de respecter ses engagements envers les clubs français. A noter que le 9e match de Ligue 1 diffusé par beIN Sports ne sera, quant à lui, pas diffusé en clair, l'opération étant dirigée par Ligue 1+ exclusivement.
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énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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