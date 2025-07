TV ‍: Ligue 1+ arrive, la L1 filmée comme jamais ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Avec la reprise du championnat, une révolution va avoir lieu puisque la LFP aura sa propre chaine de diffusion de la Ligue 1. Avec des images inédites ?

Dans un mois, le championnat de France va reprendre ses droits. La Coupe du monde des clubs a permis de faire passer le temps pour les amoureux du football et de la vie nocturne également, mais rien ne vaut les confrontations directes entre les clubs français. Ce sera également l’occasion de voir un nouveau diffuseur, une fois encore, pour la Ligue 1. La LFP, lassé des appels d’offres infructueux et de l’abandon de DAZN, a décidé de lancer sa chaine, ce qui sera une première dans un championnat majeur européen.

Ligue 1+, c’est le nom de la chaine, a ainsi été présenté récemment par les acteurs concernés, avec forcément une part de scepticisme, que ce soit sur les tarifs, la qualité du contenu ou la façon dont les matchs seront traités. Avec cette nouvelle façon de faire, la Ligue et Mediawan, société qui va produire la chaine, espèrent bien marquer les esprits et pourquoi pas tenter des coups. Cette connivence avec la Ligue sera nouvelle, et inspire en tout cas Pierre-Antoine Capton, le patron de Mediawan, qui s’est confié sur France Inter sur les changements que pourrait proposer la chaine de la Ligue 1 dans les mois à venir.

S'inspirer du film sur la Formule 1

« J’ai vu à travers le film de la Formule 1 que quand on arrivait à pouvoir pénétrer les coulisses de ces sports, la Formule 1, par exemple, on entend toutes les discussions entre un ingénieur et un pilote diffusées en direct. Le football, on doit encore révolutionner tout ça. Un film sur le foot, est-ce que Brad Pitt aurait pu faire un match de la Coupe du Monde en direct, comme il a été sur un circuit de Formule 1 ? Je ne suis pas totalement certain. On doit révolutionner et permettre à des caméras d’entrer dans les vestiaires, humaniser un peu tout ça. Oui, on doit changer, essayer d’innover. Et donc aujourd’hui, c’est le début. Il y a une chaîne qui doit se lancer pour le 14 août », a livré sur les ondes de la radio publique le dirigeant du producteur européen, persuadé que cette nouvelle chaine peut représenter un bon coup de pied dans la fourmilière, et changer notamment le regard des jeunes sur la Ligue 1.