TV ‍: La chaine Ligue 1+, c'est ça la France ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La LFP a lancé sa chaine qui va révolutionner le paysage audiovisuel dans le football français. Une vraie révolution assumée, mais aussi effectuée par manque de choix.

Jamais jusqu’à présent un championnat majeur n’avait vu ses droits télévisuels disparaitre pour faire place à une chaine produite par l’organisateur de la compétition. C’est le cas avec Ligue 1+ qui a décidé de franchir le pas après plusieurs appels d’offres ne donnant pas satisfaction, au niveau des montants, de l’image du football et des prix pratiqués. L’idée était de ne pas se couper de la base que sont les fans de football en pratiquant des tarifs raisonnables, et à l’avenir d’arrêter d’avoir la Ligue 1 sur plusieurs chaines différentes. Des arguments qui vont permettre de redorer le blason du championnat de France, cela ne fait aucun doute pour Vincent Labrune.

« Le football à la française » pour Labrune

« Je pense qu’on a beaucoup d'indicateurs qui sont au vert en ce moment. Tous nos indicateurs économiques sont en hausse. Les droits commerciaux, les droits internationaux, les droits UEFA… Oui, il y a un problème sur les droits domestiques, mais ce n'est pas faute de chercher des solutions depuis deux ans et demi, des solutions qu’on n’a pas trouvées car le marché est ce qu’il est », a livré le président de la LFP, en grand froid avec Canal+ ce qui a pendant longtemps fermé cette porte. Le problème, c’est que ces fameux droits domestiques, sont les principaux apports financiers des clubs professionnels, donc malgré ces indicateurs au vert, Ligue 1+ va devoir rapporter de l’argent. Sans compter qu’une partie sera bien sûr prélevée par CVC à chaque occasion. « On a des propriétaires de clubs qui sont prêts et qui ont tous adoubé ce projet de chaîne, qui est un projet à moyen-long terme, car ils ont les moyens d’assumer un ou deux ans sans droits domestiques. Il faut arrêter de penser que la Ligue 1 va s’écrouler car il n’y a pas de droits domestiques. La chaîne, c’est risqué, ce n’est pas simple, mais c’est enthousiasmant. On avait dit qu’on voulait faire une ligue innovante. Le football à la française, c'est aussi lancer son propre produit », a livré Vincent Labrune, qui a en effet pour le coup innové avec cette solution qui ressemblait à une menace vaine jusqu’à ce que DAZN décide de tout stopper.

Néanmoins, la notion de choix reste très prudente, car Nicolas De Tavernost, le patron de LFP Médias, a confirmé qu’aucune solution viable n’était possible en dehors de celle-ci. « Je remercie les présidents de clubs d’avoir soutenu ce projet. Il s’imposait. Aujourd’hui, il n’y a pas de marché. Il fallait reprendre en mains notre destin. Il y aura deux années compliquées, en termes de ressources. On construit un actif. Les rendements de cette chaîne seront progressifs », a livré l’ancien patron de M6, qui veut permettre au football français de se projeter enfin sereinement sur l’avenir, avec des revenus moins importants mais plus stables.