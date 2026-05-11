TV : Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match du titre ?

Décalé pour permettre au Paris Saint-Germain de bien défendre ses chances en Ligue des Champions jusqu’à sa qualification en finale, le match du titre entre le PSG et Lens se disputera cette semaine.

Quelle heure pour Lens - PSG ?

mercredi 13 mai à 21h00 au Stade Bollaert. Prévu en avril dernier pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 , le match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain se jouera finalement entre les deux dernières journées de championnat. Puisque cette rencontre pour le titre aura effectivement lieu ceau Stade Bollaert.

Sur quelle chaîne suivre Lens - PSG ?

Même si le suspense n’est pas élevé tant que le PSG semble se diriger vers le titre de champion de France sans trop trembler, ce choc entre le RCL et Paris sera très intéressant à regarder. Ce match sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Lens - PSG :

Le week-end dernier, en venant difficilement à bout du relégué nantais (1-0), Lens a sécurisé sa deuxième place et s’est offert un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Un vrai exploit pour la bande de Pierre Sage, qui ne s’interdit pas de rêver de doubler le PSG sur le gong. Pour cela, le RCL n’aura pas d’autre choix que de battre Paris et d’espérer un scénario ultra-favorable lors de l’ultime journée dimanche prochain. Pour ce match, Sage retrouvera en tout cas toutes ses forces vives, sans Abdulhamid.

La compo probable de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Sima, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Edouard, Saint-Maximin.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le club de la capitale française veut aussi s’assurer de remporter une nouvelle fois la Ligue 1. Pour cela, et alors que le PSG a un petit matelas d’avance sur Lens à deux matchs de la fin, Paris ne devra pas perdre voire dominer son dernier rival dans ce match en retard. Lors de ce match, Luis Enrique alignera une belle équipe, sans Hakimi ou Chevalier.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.