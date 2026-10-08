OL : Le groupe de Fonseca pour Lens, sans Niakhaté

Journaliste ? Ou ça ?
Je n'ai pas suivi l'OM en 93, je suivais le PSG, que j'avais aidé à financer en 71🤷
Tu anticipes le classement de l'OM en fin de saison ?
Moati ne connaît rien au foot... Cr7 jouait bien à gauche ?? Et pourtant il en a planté des buts ? Ensuite Dautel renseignez vous avant d'écrire le match retour contre la Turquie se jouera à Bordeaux... On a vraiment que des journalistes à deux balles en France... Pfff...
Je ne vois pas l'OL s'imposer à Lens. Un match nul serait un très bon résultat.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Lens, ce vendredi à 20h45 en ouverture de la 6e journée de @Ligue1 👊🔴🔵 #RCLOL