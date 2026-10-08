OL : Le groupe de Fonseca pour Lens, sans Niakhaté

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais va retrouver les terrains de Ligue 1 face à Lens. Une rencontre lors de laquelle les Gones auront quelques absents de marque.

C’est bientôt l’heure de la reprise pour la L1 et Lyon. Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de championnat, l’ OL se déplacera à Lens. Pour ce match, Paulo Fonseca vient de convoquer un groupe de 21 joueurs.

Blessés, Mohamed Ouédraogo et Moussa Niakhaté sont absents, tout comme Nicolas Tagliafico, Rémi Himbert ou Adil Hamdani. Par contre, Julien Duranville fait son retour dans le groupe, alors que le jeune Noham Kamara profite des absences défensives pour retrouver le groupe pro.

Le groupe de l'OL contre Lens :

Gardiens : Bengui - Descamps - Greif.

Défenseurs : Abner - Athekame - Bacher - Kamara - Kluivert - Mata.

Milieux : Bidstrup - Merah - Morton - Nartey - Tessmann - Tolisso.

Attaquants : Boudache - Duranville - Nakamura - Nuamah - Openda - Sulc.