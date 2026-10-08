OL : Le groupe de Fonseca pour Lens, sans Niakhaté

OL : Le groupe de Fonseca pour Lens, sans Niakhaté

OL
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais va retrouver les terrains de Ligue 1 face à Lens. Une rencontre lors de laquelle les Gones auront quelques absents de marque.
C’est bientôt l’heure de la reprise pour la L1 et Lyon. Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de championnat, l’OL se déplacera à Lens. Pour ce match, Paulo Fonseca vient de convoquer un groupe de 21 joueurs.
Blessés, Mohamed Ouédraogo et Moussa Niakhaté sont absents, tout comme Nicolas Tagliafico, Rémi Himbert ou Adil Hamdani. Par contre, Julien Duranville fait son retour dans le groupe, alors que le jeune Noham Kamara profite des absences défensives pour retrouver le groupe pro.
Le groupe de l'OL contre Lens :
Gardiens : Bengui - Descamps - Greif.
Défenseurs : Abner - Athekame - Bacher - Kamara - Kluivert - Mata.
Milieux : Bidstrup - Merah - Morton - Nartey - Tessmann - Tolisso.
Attaquants : Boudache - Duranville - Nakamura - Nuamah - Openda - Sulc.

Lire aussi

OL : Grave blessure pour OuédraogoOL : Grave blessure pour Ouédraogo
Moussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OLMoussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OL
Articles Recommandés
Martin Terrier
OM

OM : Terrier dément avoir eu peur de Marseille

Fcgb Cest Officiel Bordeaux Va Bien Jouer En R1
Bordeaux

FCGB : C'est officiel, Bordeaux va bien jouer en R1

Monaco Rybolovlev Retire Le Panneau A Vendre
Monaco

Monaco : Rybolovlev retire le panneau « A vendre »

Benatia Et Rabiot Reunis Dans Le Dos De Lom
Serie A

Benatia et Rabiot réunis dans le dos de l'OM

Fil Info

OM : Terrier dément avoir eu peur de Marseille
FCGB : C'est officiel, Bordeaux va bien jouer en R1
Monaco : Rybolovlev retire le panneau « A vendre »
Benatia et Rabiot réunis dans le dos de l'OM
OL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouve
Le PSG sans Barcola, Sidney Govou a des doutes
Zidane s'est trompé et provoque un clash
Maroc-Sénégal, le résultat reporté de plusieurs semaines
Mbappé fautif, cette jeune femme lui pardonne tout

Derniers commentaires

Zidane s'est trompé et provoque un clash

Journaliste ? Ou ça ?

60 points de pénalité, la sanction contre City confirmée

Je n'ai pas suivi l'OM en 93, je suivais le PSG, que j'avais aidé à financer en 71🤷

OL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouve

Tu anticipes le classement de l'OM en fin de saison ?

Zidane s'est trompé et provoque un clash

Moati ne connaît rien au foot... Cr7 jouait bien à gauche ?? Et pourtant il en a planté des buts ? Ensuite Dautel renseignez vous avant d'écrire le match retour contre la Turquie se jouera à Bordeaux... On a vraiment que des journalistes à deux balles en France... Pfff...

OL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouve

Je ne vois pas l'OL s'imposer à Lens. Un match nul serait un très bon résultat.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading