TV : Le foot sans pub, Amazon c’est la révolution !

Dans : Ligue 1.

Vendredi soir, Prime Video a diffusé le premier match de Ligue 1 de son histoire avec le match nul entre Monaco et Nantes.

Depuis, la plateforme du géant américain Amazon a diffusé le match entre Lyon et Brest ainsi que le match nul entre Rennes et Lens ainsi que le multiplex à 15 heures. Et pour l’heure, le plébiscite est total sur la qualité des diffusions de Prime Video. Globalement, les journalistes sont appréciés et la qualité d’image est impeccable. En plus de tout cela, les supporters des différents clubs de Ligue 1 ont eu l’excellente surprise de constater qu’Amazon ne diffusait aucune publicité à la mi-temps des matchs. Une révolution qui ne manque pas de satisfaire les internautes sur Twitter.

Aucune pub sur Amazon à la mi-temps des matchs

« Impressionnant Prime Vidéo L1. Tu payes pour voir du foot et tu te retrouves pas bombardé de pub et d'analyse de célébrations des buts de Mbappé. Tellement frais » a publié un supporter du RC Lens sur Twitter pendant le match entre les Sang et Or et Rennes. D’autres internautes ont établi le même constat. « Seulement une seule pub de 15 secondes pendant la mi-temps et c’est juste une pub pour Uber Eats ce qui veut dire ZERO PUB POUR LES BETS ET PARIS SPORTIFS. Merci Jeff Bezos », « Attendez donc maintenant avec Amazon prime t'as : tes colis livrer en 24h, amazon prime video et la ligue 1 sans pub ? Mais prends mon argent jeff », « Prime Vidéo ils auraient dû acheter les droits de la LDC c’est incroyable il y a que du foot même pas de pub » ou encore « C'est bien sur prime vidéo c'est qu'il n'y a pas de pub » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où Amazon ne reçoit que des compliments pour le moment lors de cette première journée de Ligue 1.