TV ‍: La Ligue 1 à 10 euros, la LFP repousse son offre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est désormais officiel, la Ligue 1 aura sa propre chaîne, la LFP ayant confirmé mardi son lancement. Reste désormais à trouver des abonnés, et pour cela le prix va compter.

Après bien des tergiversations, les clubs de Ligue 1 ont décidé de lancer une chaîne qui diffusera dans un premier temps huit des neuf matches de chaque journée de championnat, l'idée étant de rapidement récupérer le match qui sera encore en exclusivité sur Beinsports. Pour l'instant, la LFP doit encore désigner la société qui produira cette chaîne, mais Nicolas de Tavernost est revenu sur le lancement de cette chaîne, et son prix pour les abonnés, dans une longue interview accordée à L'Equipe. Désormais à la tête de LFP Média, regrette encore l'attitude de Canal+ qui refuse même de distribuer la chaîne de la Ligue 1, mais il pense que la chaîne cryptée peut encore changer d'avis. Par rapport aux rumeurs sur le tarif d'abonnement, l'ancien patron de M6 et de Bordeaux a quand même une mauvaise nouvelle pour les jeunes.

La Ligue 1 à 10 euros, les jeunes attendront

Officiel : La LFP lance sa plateforme de diffusion de la Ligue 1 https://t.co/iczDiexnEu — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

Car si Nicolas de Tavernost confirme que le prix d'abonnement mensuel, avec engagement sur une saison, sera de 14,99 euros par mois, il reconnaît que l'offre de 9,99 euros prévue pour les moins de 26 ans est repoussée à plus tard, sans donner de date précise, ce qui laisse planer le doute sur son existence dans le futur. « Il y aura une promotion à moins de 10 euros pour les moins de 26 ans sur les tablettes et les mobiles. Mais peut-être pas dès le départ pour des raisons techniques », explique le patron de LFP Média sans en dire plus.

Il est vrai que la nature de cette offre impose qu'un contrôle de l'âge de l'abonné se fasse, et compte tenu du retard déjà pris dans ce dossier, la Ligue 1 a d'autres chats à fouetter. Une conférence de presse présentant la totalité des programmes de la chaîne, les offres et les diffuseurs est prévue le 10 juillet prochain. Tout va donc aller très vite.