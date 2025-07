Officiel ‍: La LFP lance sa plateforme de diffusion de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

En pleine crise des droits TV, la Ligue de football professionnel (LFP) a pris une décision historique concernant la diffusion des matchs du championnat de France de Ligue 1 à compter de la saison prochaine.

Elle était très attendue, la voilà enfin. Dans un communiqué paru ce mardi 1er juillet, la LFP a officialisé la création d'une plateforme digitale entièrement consacrée à la diffusion des matchs de Ligue 1 McDonald's à partir de la saison prochaine. Une décision qui fait suite aux très nombreux différends rencontrés la saison passée avec DAZN. En clair, la ligue s'est substituée au géant britannique et diffusera huit des neufs matchs de chaque journée de L1, ainsi que les dix plus belles affiches de la saison. La plateforme sera gérée par LFP Media.

On apprend d'ailleurs via le communiqué qu'un « grand magazine proposé en clair » sera diffusé chaque dimanche soir. Concernant le prix, « cette nouvelle plateforme s'inscrit dans une démarche populaire et accessible, avec une offre à 14,99 euros par mois avec engagement », lit-on. Selon les dernières rumeurs, une réduction pourrait être applicable jusqu'à un certain âge, mais la LFP n'a pas communiqué en ce sens. Le 10 juillet prochain, la ligue divulguera plus de précisions concernant cette nouvelle plateforme par l'intermédiaire d'une conférence de presse.