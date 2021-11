TV : La grosse prise d'Amazon, Claude Makélélé rejoint Thierry Henry

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en quête de renforts pour analyser les matchs de Ligue 1 sur sa chaîne Prime Vidéo, Amazon vient de s’attacher les services de Claude Makélélé.

Dans les prochains jours, l’ancien milieu défensif de l’équipe de France va bien retrouver le devant de la scène. À la retraite sportive depuis 2011 et la fin de son aventure au PSG, l’homme de 48 ans a tenté de se reconvertir en tant qu’entraîneur. Sans trop de réussite pour autant, vu que ses aventures à Bastia (2014) et à Eupen (2017-2019) se sont soldées par des échecs… Malgré tout, Makélélé veut continuer de faire partie du monde du football français. Pour cela, il s’est notamment lancé dans une carrière de consultant il y a un peu moins d’un an, sur la chaîne Téléfoot. Aux côtés de Thibault Le Rol, Andoni Zubizarreta ou Fabrizio Ravanelli, l’ancien Nantais intervenait autour des matchs de la Ligue des Champions, que le canal de Mediapro France a diffusé jusqu’à sa fermeture en début d’année 2021… Depuis cette chute de Téléfoot, Makélélé avait retrouvé un poste d'ambassadeur du football congolais en mai dernier. Mais dans les semaines à venir, c’est bien à la télévision que Makélélé va faire son grand retour.

« Claude Makélélé s'est mis d'accord avec Amazon Prime Video France »

En effet, selon les informations de Bruno Ahoyo, l’ancien cadre du Real Madrid va rebondir sur… Amazon. « Claude Makélélé s'est mis d'accord avec Amazon Prime Video France. C'est fait. Il fera ses débuts le samedi 20 novembre à 17 heures sur la rencontre PSG - FC Nantes », a lancé, sur Twitter, le journaliste spécialisé dans les médias. Sur la plateforme Prime Vidéo, Makélélé fera donc partie de l’équipe des consultants, au même titre que Thierry Henry par exemple. Et comme son ancien coéquipier chez les Bleus, il interviendra également dans l'émission « Dimanche Soir Football », présentée par Marina Lorenzo à 19 heures, et ce dès la reprise de la L1 en marge de l’Olympico entre l’OL et l’OM. Pas mal pour un premier week-end… Puisqu’après avoir été en bord de pelouse pour un match entre deux de ses anciennes équipes, Makélélé va donc donner son avis sur l’un des chocs du championnat de France. Une entrée fracassante qu’il tentera de soigner au maximum sur un média qui ne fait pour l’instant aucune erreur par rapport à son traitement de la L1.