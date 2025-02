TV ‍: L’après-DAZN est déjà là, et c’est une révolution

Dans : Ligue 1.

DAZN vers la sortie, c'est une possibilité réelle qui aura lieu dans un an. La succession de la plate-forme britannique est évidente pour ce journaliste.

Les chiffres ne sortiront jamais officiellement, et il a fallu près de deux ans par exemple pour connaitre le vrai nombre d’abonnés à Amazon Prime Ligue 1 lors de la précédente répartition, mais il est certain que DAZN est très loin de ses objectifs d’atteindre 1,5 million d’abonnés d’ici à la fin de l’année civile 2025. Si ce total n’était pas touché, alors la plateforme britannique tout comme la Ligue 1 pourraient convenir d’une fin de collaboration. L’idée pour la chaine sportive est de faire baisser le prix des droits, mais bien évidemment, ce sera difficile à entendre pour la Ligue, qui a déjà revu énormément à la baisse les revenus des droits TV depuis cet été. Canal+ n’ayant aucune intention de revenir au chevet du football français, BeIN Sports ne devrait pas non plus être le sauveur, déjà que les échéances promises l’été dernier ont du mal à être réglées sans un deal obscur de sponsoring pour le Qatar.

La solution de repli devra être étudiée en amont par Vincent Labrune, qui a été pris de court l’été dernier et a négocié les droits à la dernière minute. Cette fois, il a plus d’un an pour préparer la suite si jamais DAZN devait jeter l’éponge. Et pour Julien Laurens, journaliste pour ESPN et consultant sur RMC, il serait temps pour la LFP de mettre en avant son propre produit avec une chaine regroupant tous les matchs à un prix abordable, comme ce qui est fait spécifiquement pour l’Angleterre. « On arrivera à une chaine Ligue 1 en France pour suivre notre championnat, comme ils l’ont fait en Angleterre. En Angleterre, on paye 10 livres par mois (12 euros) pour regarder la Ligue 1 en streaming, pour une offre légale. Ils développent des reportages, des anciens matchs, c’est un package développé par la Ligue uniquement pour l’Angleterre. Il y a chaque match de Ligue 1, y compris celui diffusé par BeIN Sports. Pour moi, c’est l’avenir. Je ne sais pas ce que Canal+ veut faire, ou beIN Sports, mais sincèrement, cette chaine faite par la LFP est la chaine de la Ligue 1 », a livré Julien Laurens, même si certains abonnés contestent le fait que tous les matchs soient disponibles, notamment le samedi après-midi.

Une chaine 100 % Ligue 1, ça rapporte combien ?

Précision de taille toutefois, si ce tarif est proposé à l’Angleterre, c’est parce que les montants des droits internationaux sont quatre fois moins importants que les droits nationaux pour la Ligue 1. Et le prix cherche surtout à attirer de nouveaux clients et faire la promotion du football français, plus qu’à gagner de l’argent avec cette chaine. Car les clubs français risquent de tirer la langue s’ils misent sur les abonnements d’une chaine pour équilibrer leur budget dans les premières années. Mais cela aurait le mérite de rendre le football français indépendant des diffuseurs et des discussions qui remettent tout en cause à chaque appel d’offres.