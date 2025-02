La décision de DAZN qui va faire hurler le football français

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

DAZN est le diffuseur majoritaire de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Le groupe anglais n'est en revanche pas du tout satisfait concernant son nombre d'abonnés et une décision radicale pourrait rapidement être prise.

DAZN ne s'est pas fait que des amis depuis le début de saison. Le média, qui venait de rafler les droits pour la Ligue 1, proposait en effet des prix très élevés et ce, pour un service minimal, persuadé que les fans de foot français joueraient le jeu et s'abonneraient. Mais voilà, DAZN a fait fausse route et le groupe anglais peine à convaincre. Si des offres plus abordables sont désormais proposées, le compte n'y est pas. Selon certains échos, dont RMC, DAZN a récemment franchi la barre des 500 000 abonnés. Mais c'est encore bien loin des 1,5 million d'abonnés espérés.

DAZN prêt à prendre une décision radicale contre le foot français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DAZN France (@daznfr)

Alors que la seconde moitié de la saison a débuté et que le piratage sévit toujours, empêchant DAZN d'augmenter ses recettes, le média serait apparemment disposé à prendre une décision XXL. Dans l'After d'RMC ce lundi soir, Gilbert Brisbois a en effet indiqué que des sources lui ont expliqué que DAZN est prêt à ne pas payer (totalement ou partiellement) la prochaine échéance des droits TV fixée au 15 février. DAZN reproche notamment la stratégie de la Ligue de Football Professionnel, qui n'aiderait pas suffisamment pour stopper le piratage. Aussi, les clubs ne collaboreraient pas assez au quotidien pour suivre le mouvement. Si DAZN ne payait pas, le football français se retrouverait donc dans une nouvelle impasse. Catastrophique pour son image et ses finances. Une réunion devrait avoir prochainement lieu pour trouver une solution selon Daniel Riolo avec tous les partenaires concernés.