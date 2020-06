TV : Frappé par la crise, Mediapro emprunte 55 ME !

Dans : Ligue 1.

Diffuseur de la Ligue 1 à compter de la saison prochaine et jusqu’en 2024 au minimum, Mediapro ne traverse pas la crise sans encombre.

Ceux qui pensaient que Mediapro avait les reins solides au point de traverser la crise du Covid-19 sans le moindre problème se trompent. Ce mardi, El Confidencial affirme que le groupe audiovisuel espagnol a été contraint de recourir à un énorme emprunt bancaire pour faire face à la crise sanitaire et économique. Le montant de ce prêt atteindrait 55 ME, preuve que les conséquences économiques de la crise ont été très importantes pour le groupe sino-espagnol.

De plus, il est indiqué que l’ensemble des actionnaires du groupe a également remis la main à la poche afin de boucher les trous. Prêt bancaire et apport d’argent par les actionnaires, c’est un total de 120 ME qui a été réuni par le groupe afin de faire face à cette crise sans précédent. Par ailleurs, le média espagnol rapporte que Jaume Roures et Josep Maria Benet, qui détiennent la holding Imagina (à la tête du groupe Mediapro) ont personnellement investi près de 7 ME de leur poche, ce qui prouverait la confiance des deux hommes en l’avenir du groupe. Pour rappel, Mediapro avait été contraint d’appliquer des mesures de chômage partiel fin mars à 1200 salariés en Espagne. De plus, les dirigeants de la chaîne avaient considérablement baissé leur salaire. Reste maintenant à voir si la tempête est derrière Mediapro, et si les clubs de L1 percevront bien les droits TV initialement fixés de la part du groupe espagnol. L’avenir du football français en dépend en grande partie…