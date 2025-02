TV ‍: Canal+ répond à L’Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le dossier des droits télé du football français a pris une nouvelle tournure la semaine dernière, quand DAZN a refusé de payer la totalité de l’échéance prévue en février.

Les raisons invoqués semblent discutables, comme l'absence de lutte contre le piratage ou la faible mise en avant de certains clubs de Ligue 1, mais le mal est fait et il semble désormais compliqué de voir le contrat aller au bout, surtout qu’une porte de sortie est ouverte pour décembre 2025, tant il semble impossible que la plateforme britannique atteignent les 1,5 million d’abonnés nécessaires pour continuer obligatoirement. Tous les regards se tournent vers Canal+, annoncé comme le sauveur du football français pour les années à venir.

Mais la brutale réalité est bien différente, puisque L’Equipe a appelé la chaine de Vincent Bolloré pour essayer de connaitre les aspirations du groupe par rapport à la Ligue 1. La réponse est sans équivoque, puisque Canal+ assure n’avoir aucun dossier ouvert à ce sujet et aucun intérêt pour le championnat français. Prise de position conforme avec la ligne de la chaine ou simple prévention alors que le dossier est toujours sensible, l’avenir le dira, mais la porte n’est clairement pas ouverte du côté de Canal+. Cette dernière n’a jamais digéré l’épisode du fiasco de Mediapro, et a la rancune tenace au point de négocier à un taux très bas son éventuel retour selon certaines indiscrétions.