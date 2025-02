L1 ‍: Canal+ accepte de revenir

Dans : Ligue 1.

Pour de nombreux observateurs, Canal+ est la dernière solution pour sauver le football français d’un énorme fiasco. C’est également l’avis de CVC le fonds d'investissement à l'origine de la filiale commerciale de la LFP.

Une fois de plus, la Ligue 1 traverse une crise au sujet de ses droits TV. Six mois seulement après la commercialisation de ses droits pour la période 2024-2029, la LFP est confrontée à un sérieux problème avec son diffuseur principal DAZN. La plateforme anglaise a refusé de payer la moitié de son échéance du mois de février, se plaignant du manque d’activité de la Ligue dans la lutte contre le piratage et, effet domino selon elle, de son manque d’abonnés (environ 500.000). DAZN pourrait se désengager plus vite que prévu, ce qui placerait le football français dans un chaos total. Pour de nombreux observateurs, il n’y a que Canal+ qui peut venir sauver la Ligue 1.

C’est aussi l'avis de CVC puisque selon L’Equipe, le fonds d’investissement a approché Stéphane Richard, ancien patron d’Orange, pour devenir nouveau directeur général de la filiale commerciale de la LFP. Le quotidien affirme que s’il accède à ce poste, Stéphane Richard aura pour mission de renouer le dialogue avec Canal+. La chaîne cryptée ne serait justement pas opposée à l’idée de revenir dans le jeu pour diffuser la Ligue 1… mais à certaines conditions évoquées par nos confrères Etienne Moatti et Arnaud Hermant.

Canal+ veut un contrat longue durée et un prix raisonnable

Le propriétaire de la chaîne Vincent Bolloré n’est pas un grand fan de Vincent Labrune, mais son départ n’est pas évoqué comme une condition indispensable pour que Canal+ redevienne un partenaire majeur de la Ligue 1. En revanche, le groupe audiovisuel exigerait un contrat longue durée avec la LFP histoire de balayer toute incertitude chez les consommateurs, ainsi qu’une somme raisonnable pour l’acquisition. Les présidents des clubs de Ligue 1 risquent de faire grise mine, puisque Canal+ serait prêt à investir une somme proche de celle déboursée les années précédentes par Amazon, soit près de 260 millions par an.

Mais dans une crise qui dure, la LFP pourrait faire le choix de recevoir moins, mais de choisir un partenaire majeur, fiable et qui saura mettre en avant son produit sans aucun doute. Il n’y a qu’à voir le travail réalisé par la chaîne cryptée avec le Top 14, la Formule 1 ou la Ligue des Champions pour s’en convaincre.