TV ‍: Canal+ menace officiellement la LFP et Ligue1+

Par Corentin Facy

Le ton monte entre LFP Media et Canal+, qui souhaite distribuer la nouvelle chaîne Ligue1+ et qui a mis un énorme coup de pression à Nicolas de Tavernost pour parvenir à ses fins ce jeudi.

Non-disponible sur Canal+ pour le moment, la nouvelle chaîne Ligue1+ fera-t-elle son apparition sur MyCanal avant le début de la seconde journée du championnat de France ce vendredi ? C’est le souhait clairement affiché par la chaîne cryptée, qui a mis un énorme coup de pression à LFP Media dans un courrier que L’Equipe s’est procuré. Plus tôt dans la journée, le quotidien national révélait qu’un accord avait été trouvé entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+ pour la commercialisation de la chaîne de la Ligue. Mais au dernier moment, LFP Media a ordonné à Canal+ d’abandonner toutes ses poursuites contre la Ligue, ce que Maxime Saada a refusé. LFP Media a par conséquent tout abandonné, mais Canal+ ne l’entend pas de cette oreille et compte faire valoir l’accord précédemment trouvé pour distribuer à son tour Ligue1+.

« Force est donc de constater qu'il s'agit d'une initiative unilatérale de dernière minute de la LFP (*) pour tenter de contraindre Canal+ à renoncer à des contentieux et à l'exercice légitime de ses droits, sous la menace de se voir refuser la distribution du Service Ligue 1+ qui est disponible auprès de l'ensemble des autres acteurs du marché, et, par suite, de façon totalement discriminatoire » écrit Maxime Saada dans un courrier adressé à LFP Media. « En conséquence, nous vous mettons par la présente en demeure de démontrer, avant le 21 août au matin, que les parties avaient fait de la renonciation par Canal+ à l'ensemble des contentieux en cours contre la LFP un élément essentiel du contrat de distribution du service Ligue 1+. À défaut, ce contrat est réputé conclu depuis le 18 août au soir et doit recevoir application immédiate » écrit aussi le président de Canal+, puis de conclure.

Canal+ met une énorme pression à LFP Media

« En l'absence d'une telle démonstration, nous vous mettons en demeure de mettre à nouveau à disposition de Canal+ les flux permettant la distribution du service Ligue 1+, et ce impérativement avant le 22 août 2025, 15 heures, afin de permettre à Canal+ de proposer ce service à ses abonnés avant le début de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. À défaut, nous n'aurons pas d'autre choix que de porter cette affaire sur le plan judiciaire ». Le ton est donné, reste maintenant à connaître la réponse de Nicolas de Tavernost et des équipes de LFP Media alors que de nombreux abonnés de Canal+ attendent avec impatience l’issue de ce feuilleton tandis que d’autres ont déjà souscris un abonnement Ligue1+ via un autre distributeur.