La guerre est repartie entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+. Et on atteint des sommets, puisque la chaîne cryptée voulait diffuser Ligue 1 en s'appuyant sur un accord provisoire.

On l'a appris mardi, Maxime Saada et Nicolas de Tavernost étaient à deux doigts de signer un accord de diffusion de la chaîne Ligue 1+ sur MyCanal, mais finalement un différend du passé est revenu à la surface et le contrat final n'a pas été signé. Longtemps opposé à la LFP, Canal+ semblait avoir compris que la chaîne de L1 dans ses offres était un bel atout, et L'Equipe révèle même que C+ avait mobilisé du personnel pour tout mettre en place pour la deuxième journée du Championnat de Ligue 1, une bande-annonce étant même déjà prête. Mais, face à la demande de la LFP qui exigeait que la chaîne du groupe Bolloré renonce à ses actions judiciaires contre la Ligue 1, Canal+ a refusé. Du côté de Nicolas de Tavernost, on a donc prévenu les 18 clubs de cet échec, et tout paraissait terminé. Que nenni.

Canal+ tente un passage en force

TV : Ligue 1+ attire une audience historique ! https://t.co/j756gXgxig — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2025

En effet, du côté de Canal+, on estime que l'accord tient toujours et que donc dès ce week-end, elle pourrait distribuer Ligue 1+. Pour cela, la chaîne voulait utiliser les flux préparés par Ligue 1+ en cas d'accord, une communication étant même prévue ce mercredi. Certains insiders ont même déjà évoqué ce dossier sur X, mais visiblement beaucoup trop tôt. Estimant qu'aucun contrat n'avait été signé, et que la distribution de Ligue 1+ serait illégale, Nicolas de Tavernost a immédiatement fait couper les flux mis à la disposition de Canal+. Selon le quotidien sportif, face à cette décision prise par Ligue 1+, Maxime Saada pourrait décider de porter l'affaire en justice. Autrement dit, ce n'est pas ce week-end que la chaîne de la Ligue 1 débarquera sur C+.