TV : Canal+ et Amazon négocient, attention la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après avoir crié au scandale lorsque la LFP a cédé 80% des droits de la Ligue 1 à Amazon, Canal+ tente actuellement de s'entendre avec le géant américain.

En novembre dernier, commentant face à des parlementaires, l’attribution des droits TV de 8 des 10 matchs de chaque journée de Ligue 1 à Prime Video, le patron de Canal+ avait été accusateur et avait clairement pointé du doigt l’accord entre la Ligue de Football Professionnel et le géant américain du commerce en ligne. « Si on prend l'ensemble des matches, Canal+ paye 4,3 millions d’euros par match là où Amazon paye 600.000 euros par match, c'est-à-dire un rapport de 1 à 6. Je rappelle qu'Amazon a les 10 meilleures affiches de Ligue 1. Et si on prend seulement les matches exclusifs, le rapport devient de 1 à 9. La discrimination est évidente. La vraie victime dans cette histoire, c'est bien Canal+. Elle subventionne l'arrivée d'Amazon sur le marché, avec la complicité de la LFP », avait lancé un Maxime Saada, très mécontent et remonté à la fois contre Vincent Labrune, mais également contre le nouveau diffuseur. Cependant, Prime Video fait bien le travail et du côté du groupe Canal+ on a bien compris que la chaîne avait réussi son coup en s’offrant les droits d’une grande partie des matchs de Ligue 1. Après avoir tourné le dos à Amazon, la chaîne cryptée est subitement revenue à la table des négociations.

Canal+ et Amazon discutent à nouveau, la Ligue 1 concernée ?

Affirmant toujours vouloir être dans le top 5 mondial pour les contenus payants d’ici moins de 10 ans, Canal+ ne pouvait pas tourner le dos au géant américain, qui outre la Ligue 1 et la Ligue 2 diffuse également Roland-Garros, mais aussi des films, des séries et des documentaires à l’image du récent doc sur Orelsan, gros succès d’audience sur ce média. « Nous avons repris les discussions avec Amazon », a reconnu Maxime Saada dans les colonnes du Figaro, sans préciser la portée de ces négociations. Cela ouvre évidemment des perspectives avec la possibilité que la Ligue 1 se retrouve aussi sur MyCanal avec évidemment un abonnement supplémentaire, même si un possible ticket incluant toute la Ligue 1 et même pourquoi pas la totalité du football, BeInSports étant déjà sur ce média, moyennant un gros billet.