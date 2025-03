TV ‍: Canal+, DAZN, personne n’y échappe

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La question des droits télé du football français est toujours centrale et elle porte aussi sur le prix des abonnements nécessaires pour suivre la Ligue 1. Les abonnements ne cessent d'augmenter.

Pour justifier ce qui ressemble à un énorme échec avec le tout petit nombre d’abonnés du diffuseur principal de la Ligue 1 cette saison, le prix de l’abonnement a souvent été mis en avant. Acquéreur de 8 des 9 matchs de Ligue 1 par journée, DAZN a péniblement franchi le cap des 500.000 abonnés alors que la saison approche de sa dernière ligne droite. Un vrai fiasco pour la plateforme britannique qui ne va pas pouvoir rentrer dans ses frais, loin de là même. Arrivé tardivement sur la scène française, DAZN a fait clairement peur avec son prix d’entrée à 40 euros sans engagement. Si rien ne peut justifier le piratage, il est de bon ton de rappeler que la plupart des opérateurs et des plateformes ont revu leur prix à la hausse sur l’année 2024, et donc qu’il est impossible d’accuser DAZN de tous les maux.

Les Français obligés de faire des choix

Dans une enquête du cabinet BearingPoint avec la plateforme Spliiit, il a été souligné que les abonnements avaient doublement augmenté ces derniers temps. Tout d’abord, les règles pour les partages de comptes se sont durcies. Mais ensuite, les prix ont aussi grimpé. « Sur les deux seules dernières années, les dépenses liées aux abonnements numériques en France ont augmenté de 22 %, pour atteindre en moyenne 45 € par mois et par foyer », souligne le cabinet dans son rapport.

DAZN a forcément vu son prix grimper avec l’acquisition des droits en France, l’ancien diffuseur Amazon a aussi remonté lourdement le curseur. Pour Canal+, c’était en 2023 mais personne n’y échappe et l’étude confirme que de plus en plus de résiliations sont effectuées pour des services moindres, soit avec moins d’écrans disponibles, soit avec plus de pubs et moins de service premium. Une manière de rappeler que les abonnements représentent de plus en plus souvent un investissement non négligeable, et que le foot fait désormais partie des choix à faire, face aux séries ou à la musique.