OM : Balerdi rétrogradé, Beye est déjà sous pression

Après la nomination d’Habib Beye, ses premières décisions sont très attendues. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devra notamment trancher sur l’identité de son capitaine.

Quel capitaine pour Habib Beye ? Interrogé lors de sa présentation ce jeudi, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille a préféré réserver la réponse à son groupe. Et notamment à l’actuel détenteur du brassard Leonardo Balerdi. En difficulté après sa performance catastrophique dans le Classique, le défenseur central a peut-être besoin de se concentrer sur lui-même. C’est du moins l’avis de Walid Acherchour qui attend impatiemment la décision du technicien.

« Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment Habib Beye va impacter très rapidement cette équipe, tactiquement, dans les choix, dans le management, a confié le journaliste du Winamax FC. Il y a un choix qui me paraît assez évident, c'est qu'est-ce qu'il va faire du brassard de capitaine de Balerdi ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Balerdi ne sera pas là demain (vendredi à Brest), il sera suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Est-ce que ce ne serait pas le moment de trouver un autre capitaine ? »

« Un Hojbjerg, un Aguerd pour décharger Balerdi, peut-être aussi en concertation avec Medhi Benatia par rapport à ce qui s'est passé. Comme ce qui s'était passé à Rennes sous Julien Stéphan, Bourigeaud avait le brassard de capitaine et il s'était dit que finalement ça lui faisait beaucoup plus de tort que de bien, a comparé Walid Acherchour. Ces petites décisions-là de la part d'Habib Beye, moi je l'attend là-dessus pour redynamiser son groupe, pour marquer son territoire sans brusquer tout le monde, mais montrer qu'il faut repartir de l'avant avec quelques décisions tactiques ou managériales. » Sans parler du brassard, l’Argentin devra déjà garder sa place dans le onze après la redistribution des cartes.