OM : Balerdi rétrogradé, Beye est déjà sous pression

OM19 févr. , 18:30
parEric Bethsy
3
Après la nomination d’Habib Beye, ses premières décisions sont très attendues. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devra notamment trancher sur l’identité de son capitaine.
Quel capitaine pour Habib Beye ? Interrogé lors de sa présentation ce jeudi, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille a préféré réserver la réponse à son groupe. Et notamment à l’actuel détenteur du brassard Leonardo Balerdi. En difficulté après sa performance catastrophique dans le Classique, le défenseur central a peut-être besoin de se concentrer sur lui-même. C’est du moins l’avis de Walid Acherchour qui attend impatiemment la décision du technicien.
« Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment Habib Beye va impacter très rapidement cette équipe, tactiquement, dans les choix, dans le management, a confié le journaliste du Winamax FC. Il y a un choix qui me paraît assez évident, c'est qu'est-ce qu'il va faire du brassard de capitaine de Balerdi ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Balerdi ne sera pas là demain (vendredi à Brest), il sera suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Est-ce que ce ne serait pas le moment de trouver un autre capitaine ? »

« Un Hojbjerg, un Aguerd pour décharger Balerdi, peut-être aussi en concertation avec Medhi Benatia par rapport à ce qui s'est passé. Comme ce qui s'était passé à Rennes sous Julien Stéphan, Bourigeaud avait le brassard de capitaine et il s'était dit que finalement ça lui faisait beaucoup plus de tort que de bien, a comparé Walid Acherchour. Ces petites décisions-là de la part d'Habib Beye, moi je l'attend là-dessus pour redynamiser son groupe, pour marquer son territoire sans brusquer tout le monde, mais montrer qu'il faut repartir de l'avant avec quelques décisions tactiques ou managériales. » Sans parler du brassard, l’Argentin devra déjà garder sa place dans le onze après la redistribution des cartes.
3
Loading