TV : Bertrand Latour fait une révélation choquante

Je regarde plus de 20 matchs par semaine- Bertrand Latour
l'OL a déjà passé le test avec Lens , OM et Lille tests réussis il est est certain qui il aura un test raté un jour ne vous en faite pas
J'aime lire cela...
Ce sont qui eux ?? Ils n'ont jamais du jouer au foot au Haut niveau. Winamax recrute mm pas d'anciens footeux. Et rien que pour eux, j'espère que Lyon fera un bon match de merde et qui gagnera. Puisque la méthode "dominatrice", on se fait punir.
Euh il a pas joué 1 ans il vien d'arriver et franchement il est sud américain c'est un mec qui se donne sur le terrain c'est un style de Lisandro mais il doit progresser encore à la finition. Mais on peut pas lui reprocher son investissement sur le terrain !
Non il gère plus du tout L'OL et c'est pas les journaliste qui l'on dit. ARES à demandé l'éviction de textor de L'OL et à donné les plein pouvoirs à Kang. D'ailleur pour info Kang et textor ne se parle plus du tout elle lui reproche sa gestion calamiteuse et surtout d'avoir fait des magouille qui aurai pu coûter cher à L'OL et surtout au féminine qui aurait pu mettre aussi les clés sous la porte !!! Enfin bref tu te trompe sur textor il fait plus rien pour Lyon il senfou complet Sa va pas durer de toute façon Ares va l' obligé à rembourser ou i' récupéreront la totalité des actif de Eagle.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
« 𝗝𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗'𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗚𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘. » 📺 Bertrand Latour dévoile sa routine foot, avec notamment la MLS et le championnat Brésilien 👀