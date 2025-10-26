ICONSPORT_261406_1726 (1)

TV : Bertrand Latour fait une révélation choquante

Ligue 126 oct. , 9:30
parCorentin Facy
0
Ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour est désormais l’un des consultants phares de Canal+. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le spécialiste de la chaîne cryptée ne laisse rien au hasard.
En l’espace de quelques années, Bertrand Latour a gravi les échelons. En devenant d’abord chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe puis suiveur de l’équipe de France pour ce même média. Depuis août 2024, c’est sur Canal+ que le journaliste officie en tant que consultant en plateau pour le Canal Football Club et lors des soirées de Ligue des Champions. Courtisé par Ligue1+ cet été, notre confrère a fait le choix de rester fidèle à la chaîne cryptée, qui apprécie beaucoup son franc-parler et sa manière de se distinguer des autres journalistes et consultants.
Les connaissances de Bertrand Latour sont également saluées à Canal+ et pour cause, le journaliste s’impose un rythme effréné tout au long de la semaine comme il l’a confié lors du podcast d’AlioTalk sur YouTube. Le journaliste de 33 ans y a notamment révélé qu’il regardait plus de 20 matchs par semaine, y compris la nuit puisqu’il suit de près des championnats tels que la MLS aux Etats-Unis ou encore la Série A brésilienne. 
Je regarde plus de 20 matchs par semaine
- Bertrand Latour
« Je dirais que je regarde au moins 4 ou 5 matchs le samedi, 4 ou 5 matchs le dimanche. Je regarde aussi la nuit, j’aime beaucoup la MLS, le championnat brésilien. Je regarde plus de 20 matchs par semaine. La MLS ? J’aime bien regarder jouer Lionel Messi par exemple… Je suis de la team qui ne dort pas beaucoup, donc je regarde. Il y a des bons joueurs qui vont ensuite en Europe. Je trouve que c’est intéressant à regarder. J’aime bien aussi le Brésil, j’ai beaucoup regardé Palmeiras, j’aime beaucoup Estevao. Quand il va à Chelsea, je le connais car je l’ai déjà vu une dizaine de fois. Ca permet de prendre un peu d’avance. Je regarde beaucoup beaucoup de choses. Je suis hyper impliqué » a révélé Bertrand Latour, grand marathonien du football devant sa télévision et qui n’hésite pas à consommer énormément de matchs, y compris en dehors des grands clubs français et européens. Un témoignage qui ne doit pas faire regretter à Canal+ son choix de faire venir Bertrand Latour il y a plus d’un an.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274232_0509
Lens

Lens : Thauvin a refusé de marquer contre l'OM

ICONSPORT_274636_0186
OL

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

ICONSPORT_274910_0130
OM

OM : « Ils se sont fait bouffer », il atomise ces deux Marseillais

ICONSPORT_274264_0009
Rennes

Rennes : Habib Beye viré, verdict ce dimanche à 19 heures

Fil Info

11:30
Lens : Thauvin a refusé de marquer contre l'OM
11:00
OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin
10:30
OM : « Ils se sont fait bouffer », il atomise ces deux Marseillais
10:00
Rennes : Habib Beye viré, verdict ce dimanche à 19 heures
9:00
Crise à l’ASSE, le club explose en interne
8:40
OL : Lyon dévoile le nouveau prix de Malick Fofana
8:20
PSG : Un prodige allemand à Paris, ça chauffe
8:00
OM : Pavard en grand danger, il coûte cher à Marseille

Derniers commentaires

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

l'OL a déjà passé le test avec Lens , OM et Lille tests réussis il est est certain qui il aura un test raté un jour ne vous en faite pas

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

J'aime lire cela...

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Ce sont qui eux ?? Ils n'ont jamais du jouer au foot au Haut niveau. Winamax recrute mm pas d'anciens footeux. Et rien que pour eux, j'espère que Lyon fera un bon match de merde et qui gagnera. Puisque la méthode "dominatrice", on se fait punir.

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

Euh il a pas joué 1 ans il vien d'arriver et franchement il est sud américain c'est un mec qui se donne sur le terrain c'est un style de Lisandro mais il doit progresser encore à la finition. Mais on peut pas lui reprocher son investissement sur le terrain !

OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Non il gère plus du tout L'OL et c'est pas les journaliste qui l'on dit. ARES à demandé l'éviction de textor de L'OL et à donné les plein pouvoirs à Kang. D'ailleur pour info Kang et textor ne se parle plus du tout elle lui reproche sa gestion calamiteuse et surtout d'avoir fait des magouille qui aurai pu coûter cher à L'OL et surtout au féminine qui aurait pu mettre aussi les clés sous la porte !!! Enfin bref tu te trompe sur textor il fait plus rien pour Lyon il senfou complet Sa va pas durer de toute façon Ares va l' obligé à rembourser ou i' récupéreront la totalité des actif de Eagle.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading