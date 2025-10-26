TV : Bertrand Latour fait une révélation choquante

Ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour est désormais l’un des consultants phares de Canal+. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le spécialiste de la chaîne cryptée ne laisse rien au hasard.

En l’espace de quelques années, Bertrand Latour a gravi les échelons . En devenant d’abord chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe puis suiveur de l’équipe de France pour ce même média. Depuis août 2024, c’est sur Canal+ que le journaliste officie en tant que consultant en plateau pour le Canal Football Club et lors des soirées de Ligue des Champions. Courtisé par Ligue1+ cet été, notre confrère a fait le choix de rester fidèle à la chaîne cryptée, qui apprécie beaucoup son franc-parler et sa manière de se distinguer des autres journalistes et consultants.

Les connaissances de Bertrand Latour sont également saluées à Canal+ et pour cause, le journaliste s’impose un rythme effréné tout au long de la semaine comme il l’a confié lors du podcast d’AlioTalk sur YouTube. Le journaliste de 33 ans y a notamment révélé qu’il regardait plus de 20 matchs par semaine, y compris la nuit puisqu’il suit de près des championnats tels que la MLS aux Etats-Unis ou encore la Série A brésilienne.

Je regarde plus de 20 matchs par semaine - Bertrand Latour

« Je dirais que je regarde au moins 4 ou 5 matchs le samedi, 4 ou 5 matchs le dimanche. Je regarde aussi la nuit, j’aime beaucoup la MLS, le championnat brésilien. Je regarde plus de 20 matchs par semaine. La MLS ? J’aime bien regarder jouer Lionel Messi par exemple… Je suis de la team qui ne dort pas beaucoup, donc je regarde. Il y a des bons joueurs qui vont ensuite en Europe. Je trouve que c’est intéressant à regarder. J’aime bien aussi le Brésil, j’ai beaucoup regardé Palmeiras, j’aime beaucoup Estevao. Quand il va à Chelsea, je le connais car je l’ai déjà vu une dizaine de fois. Ca permet de prendre un peu d’avance. Je regarde beaucoup beaucoup de choses. Je suis hyper impliqué » a révélé Bertrand Latour, grand marathonien du football devant sa télévision et qui n’hésite pas à consommer énormément de matchs, y compris en dehors des grands clubs français et européens. Un témoignage qui ne doit pas faire regretter à Canal+ son choix de faire venir Bertrand Latour il y a plus d’un an.