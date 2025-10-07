ICONSPORT_269285_0199

La guerre que livre le Paris Saint-Germain à l’équipe de France n’augmente pas la cote de sympathie du club parisien chez certains observateurs. Bertrand Latour est par exemple outré par le PSG après l’épisode Bradley Barcola.
Initialement convoqué par Didier Deschamps pour les matchs de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, Bradley Barcola s’est présenté à Clairefontaine lundi… avant de repartir aussi tôt. L’attaquant du PSG ne disputera pas les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde. En cause, une «  lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions face à l’Atalanta » selon le staff médical des Bleus. Une version contredite par le PSG dans un communiqué. 
« Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta » a répondu le champion d’Europe en titre. Une guerre des staffs médicaux qui commence à énerver Bertrand Latour. Sur Canal+, le journaliste a notamment tiré à boulets rouges sur le PSG.

Bertrand Latour est sidéré par le PSG

« Le PSG mène une cabale contre le football de sélection que je condamne, car pour moi le foot de sélection est important. Paris veut éradiquer comme d’autres clubs européens ces moments de la saison. Ils obtiennent que tous leurs joueurs n’aillent plus en sélection. J’ai vu que Joao Neves retournait aussi au Paris Saint-Germain, Mayulu aussi. Heureusement que Zlatan ne joue plus, sinon il ne pourrait plus jouer avec la Suède. Et en plus ils ont le toupet de faire des communiqués pour se foutre de la gueule de l’équipe de France, à qui ils ont déjà mis une misère absolue il y a un mois en disant qu’ils étaient inconsidérés, qu’ils ne savaient pas travailler et presque que Franck Le Gall avait eu son diplôme dans un Kinder surprise. Franchement, moi le PSG me fatigue » déplore le journaliste de Canal, sans pitié avec le club de la capitale et qui donne raison à l’équipe de France dans ce feuilleton et dans ce conflit qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des rassemblements. 
