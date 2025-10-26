TV : BeInSports interpellé, les téléspectateurs n'en peuvent plus

Diffuseur du match du samedi à 17 heures, BeInSports est la cible de critiques de plus en plus fortes de la part des fans de Ligue 1, exaspérés par les commentaires du duo composé de Christophe Josse et de Daniel Bravo.

Diffuseur d’un match de Ligue 1 par journée jusqu’à la fin de la saison, BeInSports est loin de faire l’unanimité chez les observateurs du ballon rond. Tandis que la chaîne Ligue1+ a favorablement été accueillie , avec peu de bugs techniques et des journalistes globalement appréciés, BeInSports souffre de la comparaison surtout au niveau des commentateurs. Car si sur le plan technique et éditorial, la chaîne qatarie est irréprochable, le niveau de Christophe Josse et de Daniel Bravo aux commentaires des matchs fait grincer des dents.

Les deux hommes sont la cible de nombreuses critiques, voire de moqueries de la part des consommateurs. Sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à se défouler et à faire part de leur exaspération après le match Brest-PSG diffusé sur l’antenne de BeInSports ce samedi à 17 heures (0-3). « Quelqu’un a une explication rationnelle justifiant le maintien de ces deux incompétents depuis tant d’années ? », « Moins de 10 minutes de jeu, Christophe Josse et Daniel Bravo qui s’embrouillent sur l’arbitrage avec un sublime "laissez-moi terminer Daniel s’il vous plaît" C’est déjà un week-end réussi », « Ils doivent avoir un contrat en béton armé », « Je voulais me mater le match cet après midi finalement j’ai mis Chelsea-Sunderland », « C'est incompréhensible vraiment », « Le pire duo de France et de très loin » ou encore « Ils sont lunaires » peut-on lire sur X, où Christophe Josse et Daniel Bravo réussissent l’exploit de faire l’unanimité… contre eux.

Des critiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui n’ont jamais poussé la direction de BeInSports à les remettre en cause. Ce n’est plus à un an de la fin du contrat de la chaîne avec la LFP que cela sera le cas et les consommateurs vont donc devoir prendre leur courage à deux mains et supporter pendant encore quelques semaines les commentateurs actuels de la chaîne détentrice du match du samedi à 17 heures.