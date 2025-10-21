TV : « Ligue1+ prend les gens pour des cons », Pierre Ménès s’énerve

La chaîne Ligue1+ a réussi son démarrage et obtient pour l’instant des avis positifs de la part des téléspectateurs. Une satisfaction que ne partage pas Pierre Ménès, lequel a massacré la nouvelle chaîne de la Ligue.

« trop lisse » et manque de punch. Lancée en août dernier, la chaîne Ligue1+ a été positivement accueillie par les amoureux du football français . Avec 1,2 millions d’abonnés en seulement deux mois, les comptes sont pour l’instant excellents. Sur le plan technique, pas de gros bug à signaler tandis que le niveau des journalistes et des consultants est jugé correct voire satisfaisant par les consommateurs, qui s’étaient beaucoup plus plaints du traitement de la Ligue 1 à l’époque de DAZN. Pierre Ménès n’est pas satisfait pour autant. L’ancien journaliste de Canal+ a regretté sur sa chaîne YouTube le manque d’avis critiques de la part des intervenants de la chaîne. Selon lui, Ligue1+ est comme cela pouvait être redouté en train de deveniret manque de punch.

« J’aime bien Adil (Rami) car il est extraordinairement spontané. Effectivement, s’il n’était pas spontané, il ne dirait pas qu’il a regardé le match du PSG à partir de la 70e minute car il décrédibilise son intervention ensuite. C’est à la chaîne de lui dire que ce n’est pas possible de ne pas regarder en entier le match du PSG et que ce n’est pas possible de le dire à l’antenne. Il faut que cette chaîne soit dirigée et coachée. Mais en même temps, le contenu de cette chaîne est tellement lisse… On est à la 8e journée et j’en peux déjà plus. Tout est beau, tout est formidable, tous les matchs sont extraordinaires. Les gens ont des yeux, arrêtez de prendre les gens pour des cons » a regretté Pierre Ménès, lequel espère que Ligue1+ va vite redresser la barre à ce sujet.

Nicolas de Tavernost avait pourtant promis au lancement de la chaîne que les consultants seraient totalement libres dans leurs opinions et que même si la chaîne appartient aux clubs, les joueurs et les entraîneurs pourront être critiqués comme sur n’importe quel média. Il est vrai que pour l’heure, on ne peut pas vraiment dire que les avis négatifs et les critiques pleuvent sur Ligue1+ de la part des consultants. Un problème à vite corriger pour ne pas lasser trop rapidement les téléspectateurs selon l’ancien sniper du Canal Football Club.