ICONSPORT_274317_0011

TV : « Ligue1+ prend les gens pour des cons », Pierre Ménès s’énerve

Ligue 121 oct. , 13:20
parCorentin Facy
2
La chaîne Ligue1+ a réussi son démarrage et obtient pour l’instant des avis positifs de la part des téléspectateurs. Une satisfaction que ne partage pas Pierre Ménès, lequel a massacré la nouvelle chaîne de la Ligue.
Lancée en août dernier, la chaîne Ligue1+ a été positivement accueillie par les amoureux du football français. Avec 1,2 millions d’abonnés en seulement deux mois, les comptes sont pour l’instant excellents. Sur le plan technique, pas de gros bug à signaler tandis que le niveau des journalistes et des consultants est jugé correct voire satisfaisant par les consommateurs, qui s’étaient beaucoup plus plaints du traitement de la Ligue 1 à l’époque de DAZN. Pierre Ménès n’est pas satisfait pour autant. L’ancien journaliste de Canal+ a regretté sur sa chaîne YouTube le manque d’avis critiques de la part des intervenants de la chaîne. Selon lui, Ligue1+ est comme cela pouvait être redouté en train de devenir « trop lisse » et manque de punch. 
« J’aime bien Adil (Rami) car il est extraordinairement spontané. Effectivement, s’il n’était pas spontané, il ne dirait pas qu’il a regardé le match du PSG à partir de la 70e minute car il décrédibilise son intervention ensuite. C’est à la chaîne de lui dire que ce n’est pas possible de ne pas regarder en entier le match du PSG et que ce n’est pas possible de le dire à l’antenne. Il faut que cette chaîne soit dirigée et coachée. Mais en même temps, le contenu de cette chaîne est tellement lisse… On est à la 8e journée et j’en peux déjà plus. Tout est beau, tout est formidable, tous les matchs sont extraordinaires. Les gens ont des yeux, arrêtez de prendre les gens pour des cons » a regretté Pierre Ménès, lequel espère que Ligue1+ va vite redresser la barre à ce sujet.

Une chaîne trop lisse selon Pierre Ménès

Nicolas de Tavernost avait pourtant promis au lancement de la chaîne que les consultants seraient totalement libres dans leurs opinions et que même si la chaîne appartient aux clubs, les joueurs et les entraîneurs pourront être critiqués comme sur n’importe quel média. Il est vrai que pour l’heure, on ne peut pas vraiment dire que les avis négatifs et les critiques pleuvent sur Ligue1+ de la part des consultants. Un problème à vite corriger pour ne pas lasser trop rapidement les téléspectateurs selon l’ancien sniper du Canal Football Club.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_273928_0250
PSG

Transfert à 60 ME, le PSG s'est fait avoir

ICONSPORT_264758_0220
OL

Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence

ICONSPORT_259857_0021
FC Nantes

Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME

ICONSPORT_273928_0295
Ligue 1

Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde

Fil Info

15:30
Transfert à 60 ME, le PSG s'est fait avoir
15:00
Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence
14:30
Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME
14:00
Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde
13:40
80 millions d'euros pour Camavinga, le Real va accepter
13:20
L'OM annonce du neuf pour Gouiri
13:00
L'OM en pole position pour Endrick !
12:40
OL-Bâle : Paulo Fonseca prend une décision radicale

Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading