TV : BeInSports et la Ligue 1 se livrent une guerre à 78,5 ME

Lancé cet été, Ligue1+ rencontre un large succès et cela même si la nouvelle plateforme de la LFP partage l’affiche avec BeInSports. Qu’en sera-t-il la saison prochaine ? La question n’est pas encore tranchée.

Ligue1+ diffusera-t-il l’intégralité du championnat de France la saison prochaine ? C’est la question que tous les amoureux de football se posent dans l’Hexagone. La nouvelle plateforme de la LFP a réussi son démarrage avec 1,1 million d’abonnés en l’espace de seulement deux mois, soit un total proche de l’objectif fixé sur l’ensemble de la première saison. Initialement, le plan de Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media, était de récupérer dès la saison prochaine l’affiche que diffuse actuellement BeInSports le samedi après-midi contre 78,5 millions d’euros par saison.

Mais l’expérience des dernières semaines prouve que Ligue1+ peut fonctionner, même sans disposer de l’intégralité des matchs. Ce qui donne des idées à la LFP et aux présidents de clubs. L’Equipe nous apprend en effet que les présidents des clubs de Ligue 1 seraient plutôt favorables à l’heure actuelle à l’idée de laisser à BeInSports son match du samedi après-midi la saison prochaine, cela pour continuer à toucher la somme de 78,5 millions d’euros. Un chèque d’autant plus indispensable que la saison prochaine, les 85 millions d'euros versés par DAZN comme dédommagement pour avoir mis un terme prématuré à son contrat auront disparu.

Un énorme conflit LFP-BeInSports à venir ?

Une bataille juridique risque néanmoins de s’engager car de son côté… BeinSports souhaite se retirer de la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. Or, selon LFP Media, le contrat prévoit que c’est à elle de choisir si elle récupère le 9e match de Ligue 1 ou si elle prolonge d’un an le contrat avec BeInSports. « Mais beIN ne fait pas la même lecture du contrat (…) Ce qui promet une bataille juridique entre les deux parties si la Ligue veut forcer beIN à retransmettre ce 9e match et à le payer » précise notre confrère Etienne Moatti, qui indique aussi que la LFP doit transmettre au diffuseur qatari son choix d’ici la fin du mois de janvier.

Reste à voir comment BeInSports réagira si la Ligue souhaite absolument continuer son accord de diffusion pendant un an pour toucher les 78,5 millions d’euros sur la saison 2026-2027. Une nouvelle bataille juridique pourrait rapidement se profiler pour les dirigeants du football français, de plus en plus convaincus qu'il est préférable de garder BeInSports une ultime saison plutôt que de récupérer la 9e affiche en augmentant le tarif de Ligue1+.