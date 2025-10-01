ICONSPORT_271636_0015

Ligue 1+ cartonne, ils vont gagner des millions

Ligue 101 oct. , 11:20
parGuillaume Conte
La réussite de la chaine Ligue 1+ porte déjà ses fruits pour les clubs de l'élite, qui peuvent voir les prévisions quasiment inexistantes au début de la saison, s'améliorer tout doucement. 
C’est un succès aussi franc qu’inattendu. Après des années de disette et de résultats décevants chez les diffuseurs de notre championnat, Ligue 1+ a connu un très bon démarrage, dépassant le cap du million d’abonnés très rapidement. Une bonne qualité de retransmission, un prix abordable et du contenu innovant, la chaine de la LFP a su tirer le meilleur du contrat laissé par DAZN. Grâce également à une lutte plus active contre le piratage. 
Première conséquence de ces deux premiers mois réussis, les prévisions très pessimistes sur le plan financier pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, le sont désormais un peu moins. Il sera impossible de récupérer les montants des droits TV de ces dernières années, peu importe le nombre d’abonnés à Ligue 1+. Mais les dernières estimations ont été revues à la hausse cette semaine après le collège de Ligue 1. 
Nicolas de Tavernost a fait ses premiers calculs, et ce sont des revenus de 142 millions d’euros qui sont désormais estimés. Contre 80 millions d’euros prévus au départ. De quoi changer quelques chiffres, principalement pour les premiers de la classe. Ainsi, le champion de France pouvait espérer toucher jusqu’à 15 ME de droits TV en 2025-2026. C’est désormais une somme qui monte à 30 ME. Pour le dernier du championnat, cela passe de 1,4 à 3,7 ME. Du mieux même si c’est bien évidemment incomparable avec les sommes que touchaient les clubs lorsque les diffuseurs extérieurs avaient les droits. 
Il faudra désormais passer un nouveau cap d’abonnés pour aller chercher des revenus supplémentaires, surtout que l’ambition de Ligue 1+ est de récupérer le match de BeIN Sports la saison prochaine. Et il faudra compenser le montant payé par la chaine qatarie. L’augmentation des tarifs risque d’arriver à ce moment-là… 
