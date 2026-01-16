TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Avant de retrouver la Ligue des Champions avec la réception de Liverpool en milieu de semaine prochaine, l’Olympique de Marseille a un match important à jouer en Ligue 1 du côté d’Angers.

Quelle heure pour Angers - OM ?

samedi 17 janvier à 21h05 au Stade Raymond Kopa. L’arbitre sera Ruddy Buquet. Si Marseille a parfaitement répondu présent en Coupe de France en étrillant le Petit Poucet et les amateurs de Bayeux mardi (9-0), l’ OM reste quand même sur une terrible désillusion en Ligue 1 avec sa défaite contre Nantes au Vélodrome (0-2). Autant dire que le club phocéen aura à coeur de se racheter face à Angers. Cette rencontre se jouera ceau Stade Raymond Kopa. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre Angers - OM ?

Comme la plupart des matchs de cette 18e journée de Ligue 1, cette rencontre entre Angers et Marseille sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Angers - OM :

Auteur d’une belle première partie de saison, avec un maintien presque acquis avec 22 points en 17 journées, le SCO aborde 2026 avec une certaine sérénité. Malgré une défaite au Havre (1-2) et une élimination en Coupe de France face à Toulouse aux tirs au but, Angers a quand même huit points d’avance sur la zone rouge. Autant dire que le SCO est à l’abri et abordera cette réception de Marseille sans trop de pression. Pour ce match, Alexandre Dujeux composera sans Raolisoa, tandis que Abdelli et Chérif sont incertains à cause du mercato.

La compo probable d’Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomie - Belkebla, Abdelli - Belkhdim, Mouton, Sbai - Chérif.

Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France depuis cette semaine, l’OM doit reprendre sa marche en avant en championnat pour conserver sa place sur le podium derrière Lens et le PSG. Histoire aussi d’aborder au mieux son choc face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi prochain, le club phocéen va tout faire pour l’emporter à Angers. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi composera sans Aguerd, qui jouera la finale de la CAN.

La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Emerson - Greenwood, Gouiri, Paixao.