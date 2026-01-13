ICONSPORT_282264_0045

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Coupe de France13 janv. , 22:52
parMehdi Lunay
4
16e de finale de la coupe de France :
Stade Michel d’Ornano (Caen)
Bayeux-OM 0-9
Buts : Angel Gomes (13e), Traoré (19e), Greenwood (26e, 49e, 90e), Gouiri (32e, 55e), Egan-Riley (80e), Maupay (86e) pour l’OM
Face à Bayeux qui évolue en Régional 1, l'Olympique de Marseille devait passer une soirée tranquille. Elle était même euphorique. Les Marseillais profitaient de la naïveté défensive des amateurs normands pour enchaîner les buts. Angel Gomes démarrait le festival, étant suivi par Hamed Junior Traoré. L'OM marquait 4 fois en première période, 5 fois en seconde. Mason Greenwood réalisait un triplé et Amine Gouiri s'offrait un doublé. Les deux hommes s'entendaient à merveille dans le jeu. Même Neal Maupay participait à la fête. Avec ce beau succès, Marseille se qualifie en huitièmes de finale où il accueillera Rennes pour un match bien plus dur sur le papier.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_282262_0049
Premier League

League Cup : City a un pied et demi en finale

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

ICONSPORT_279966_0351
Monaco

Monaco attaqué par Liverpool au mercato

Fil Info

13 janv. , 22:58
League Cup : City a un pied et demi en finale
13 janv. , 22:52
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
13 janv. , 22:40
Monaco attaqué par Liverpool au mercato
13 janv. , 22:25
Le bijou d’Antoine Griezmann en vidéo
13 janv. , 22:20
L’OL se voit déjà au Stade de France
13 janv. , 22:00
OM : Six clubs veulent Bakola, les noms dévoilés
13 janv. , 21:42
Officiel : L’AS Monaco recrute Wout Faes
13 janv. , 21:40
Le PSG fait une annonce pour ses futurs talents

Derniers commentaires

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Il marque aussi face a paris hein !

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

C’est Bayeux en face pas le Bayern ou le barca hein🤣

L’OL se voit déjà au Stade de France

Avant de parler du stade de France on va faire les huitièmes , les quarts et les demies C'est pas fait car pas encore joués

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

Ça serait un très bon coup et en plus il connaît très bien paixao qui on déjà joué ensemble à feyennord

CdF : Du lourd pour Monaco et l'OM, l'OL épargné

une surprise cette année en CDF ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading