Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

Le week-end passé en Ligue 1, pas mal de décisions arbitrales ont fait polémique. Lucas Chevalier aurait notamment pu être gravement blessé sans que Lamine Camara ne soit sanctionné d'un carton rouge.

Les arbitres de Ligue 1 sont sous pression depuis quelque temps en Ligue 1. Les décisions ne sont pas au rendez-vous et le directeur de l’arbitrage, Anthony Gautier, doit bien souvent faire son mea culpa au nom des erreurs faites par les arbitres. Samedi, une action de jeu a particulièrement fait parler les fans et observateurs, à savoir un tacle très dangereux de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. Ni Clément Turpin, ni la VAR n'auront décidé de mettre un carton rouge au Monégasque. Une énorme erreur d'arbitrage de plus qui fait grincer des dents. Ancien arbitre de Ligue 1, Jean-Marc Gonon croit savoir pourquoi la crise est si profonde.

Un problème profond

Sur l'antenne de RMC, le spécialiste a notamment regretté un manque de rigueur trop criant, surtout chez ceux qui ont aussi l'honneur d'arbitrer en Ligue des champions : « Nos arbitres sont fébriles. Il y a une différence entre l'arbitrage en Ligue 1 et en C1. Ils ne sont pas mauvais. Mais quand ils sont en France, ils n'ont pas la même pression, la même concentration. Cela se ressent dans le match sur des détails, qui sont parfois de grosses erreurs comme cela est arrivé à Clément Turpin. Il y a un problème de management et de pression.

Il faut un système de notations plus rigoureux qui ne soit pas fait par les pairs mais par des personnes extérieures. Il faut le faire pour une meilleure objectivité. Il faut la peur de la sanction ».

Des arbitres apeurés ?

Du côté de Saïd Ennjimi, autre ancien arbitre du championnat de France, on pense également qu'une trop grande omerta existe à l'heure actuelle chez les arbitres : « Je ne sais pas comment les arbitres travaillent. Ce qui est sûr, c'est que l'omerta existe et que le trouillomètre est à son apogée. Avec Donnarumma c'était Letexier, pour Chevalier, Turpin. Ce n'est pas évident d'être le 4e arbitre de ces deux arbitres ».

Toujours est-il que des changements rapides sont attendus en Ligue 1, sous peine de creuser un peu plus le fossé entre tous les acteurs du football. Une autre journée de championnat arrive rapidement et il faudra déjà se montrer au niveau.