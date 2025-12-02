ICONSPORT_248517_0060
Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

Ligue 102 déc. , 9:00
parHadrien Rivayrand
Le week-end passé en Ligue 1, pas mal de décisions arbitrales ont fait polémique. Lucas Chevalier aurait notamment pu être gravement blessé sans que Lamine Camara ne soit sanctionné d'un carton rouge. 
Les arbitres de Ligue 1 sont sous pression depuis quelque temps en Ligue 1. Les décisions ne sont pas au rendez-vous et le directeur de l’arbitrage, Anthony Gautier, doit bien souvent faire son mea culpa au nom des erreurs faites par les arbitres. Samedi, une action de jeu a particulièrement fait parler les fans et observateurs, à savoir un tacle très dangereux de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. Ni Clément Turpin, ni la VAR n'auront décidé de mettre un carton rouge au Monégasque. Une énorme erreur d'arbitrage de plus qui fait grincer des dents. Ancien arbitre de Ligue 1, Jean-Marc Gonon croit savoir pourquoi la crise est si profonde. 

Un problème profond 

Sur l'antenne de RMC, le spécialiste a notamment regretté un manque de rigueur trop criant, surtout chez ceux qui ont aussi l'honneur d'arbitrer en Ligue des champions : « Nos arbitres sont fébriles. Il y a une différence entre l'arbitrage en Ligue 1 et en C1. Ils ne sont pas mauvais. Mais quand ils sont en France, ils n'ont pas la même pression, la même concentration. Cela se ressent dans le match sur des détails, qui sont parfois de grosses erreurs comme cela est arrivé à Clément Turpin. Il y a un problème de management et de pression.
Il faut un système de notations plus rigoureux qui ne soit pas fait par les pairs mais par des personnes extérieures. Il faut le faire pour une meilleure objectivité. Il faut la peur de la sanction ».

Des arbitres apeurés ? 

Du côté de Saïd Ennjimi, autre ancien arbitre du championnat de France, on pense également qu'une trop grande omerta existe à l'heure actuelle chez les arbitres : « Je ne sais pas comment les arbitres travaillent. Ce qui est sûr, c'est que l'omerta existe et que le trouillomètre est à son apogée. Avec Donnarumma c'était Letexier, pour Chevalier, Turpin. Ce n'est pas évident d'être le 4e arbitre de ces deux arbitres »
Toujours est-il que des changements rapides sont attendus en Ligue 1, sous peine de creuser un peu plus le fossé entre tous les acteurs du football. Une autre journée de championnat arrive rapidement et il faudra déjà se montrer au niveau.
Derniers commentaires

Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

