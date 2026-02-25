Monaco : Pocognoli menace le PSG

Ce mercredi soir, l’AS Monaco défie le Paris Saint-Germain en barrage retour de la Ligue des champions. Au match aller, le club du Rocher s’est incliné 3-2 à Louis II. Sébastien Pocognoli croit cependant que le club de la Principauté peut faire douter le champion d’Europe en titre.

À dix contre onze, l’ AS Monaco s’est incliné la semaine passée en barrage aller de la Ligue des champions face au PSG (3-2). Ce mercredi soir, le club du Rocher va tenter d’arracher sa qualification en huitième de finale au Parc des Princes. Les Monégasques se sont rassurés ce week-end en battant Lens sur le score de 3-2. Rapidement menés 2-0, les hommes de Sébastien Pocognoli ont su remonter la pente pour remporter un succès important.

Pocognoli croit à l’exploit

Désormais, le club de la Principauté doit créer l’exploit au Parc des Princes pour renverser le champion d’Europe en titre. En conférence de presse, l'entraîneur belge de l’AS Monaco se dit confiant. « On est capable de tout. On va entamer le match avec l’idée de réaliser quelque chose. On a un rôle d’outsider qui a été fixé avant le match, mais il y a beaucoup de circonstances ces dernières semaines qui nous permettent de garder une pincée d’espoir. Il va falloir qu’on soit très bons, on y croit, » explique Pocognoli. Réduit en infériorité numérique la semaine passée, l’AS Monaco va essayer de profiter d’un PSG moins fringuant que la saison dernière. Le technicien belge peut encore miser sur un beau parcours en coupe d’Europe pour sauver une saison moribonde sur le Rocher. Monaco pointe à la huitième place en Ligue 1 à trois points du Stade Rennais qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. À noter, que le club de la Principauté va compter sur le retour de Maghnes Akliouche absent le week-end dernier contre le RC Lens.