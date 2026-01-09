Lyon Lille

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coupe de France09 janv. , 7:00
parAlexis Rose
1
Considérée comme la grande affiche des 16es de finale de la Coupe de France, la rencontre entre le Lille OSC et l’Olympique Lyonnais s’annonce intéressante à suivre.

Quelle heure pour LOSC - OL ?

Si l’année 2026 a débuté par la reprise de la Ligue 1 le week-end dernier, c’est bien la Coupe de France qui va reprendre ses droits lors des prochains jours dans la petite planète du football tricolore. Et l’affiche des 16es de finale opposera Lille à Lyon. Une rencontre qui se jouera ce dimanche 11 janvier soir 21h00 au Stade Pierre-Mauroy. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - OL ?

Diffusé en prime time le dimanche soir, ce match entre le LOSC et l’OL sera à regarder sur l’antenne de beIN Sports 1, la chaîne principale de la Coupe de France.

Les compos probables de LOSC - OL :

Défait sur sa pelouse par Rennes dans un match entaché par des polémiques arbitrales (0-2), le LOSC va tenter de rattraper son début d’année 2026 raté. Pour cela, les Dogues n’auront pas d’autre choix que de battre Lyon pour s’offrir un ticket pour les 8es de finale de la Coupe de France. Lors de cette rencontre, Bruno Genesio, ancien coach lyonnais, fera sans Alexsandro, suspendu.

La compo probable du LOSC : Ozer - Meunier, Ngoy, André, Verdonk - Bouaddi, Bentaleb - Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud.
Après avoir parfaitement débuté la nouvelle année en battant Monaco 3-1 à Louis-II la semaine dernière, l’OL a envie d’aller le plus loin possible en Coupe de France, pour tenter de remporter son premier trophée depuis 2012. Mais pour cela, les Gones vont d’abord devoir se défaire des Dogues, ce qui ne sera pas chose aisée à l’extérieur. Lors de ce match, Paulo Fonseca alignera une belle équipe, avec peut-être la première d'Endrick.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Morton, Merah, Tolisso - Sulc, Endrick, Moreira.

Coupe de France

11 janvier 2026 à 21:00
LOSC Lille
21:00
Olympique Lyonnais
1
Loading