ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien

Ce samedi, l’AS Saint-Etienne se déplace à Pau dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Les Verts seront tout de même amputés de deux joueurs importants. Philippe Montanier devra s’adapter pour tenter d'enchaîner un quatrième succès consécutif.

Ce samedi, l’AS Saint-Etienne a l’occasion d'enchaîner une quatrième victoire de rang en championnat, une première depuis avril 2024 (déjà en Ligue 2 à cette époque). Depuis son arrivée sur le banc de l’ ASSE , Philippe Montanier a redressé la barre. Le club du Forez a enchaîné trois victoires consécutives pour se replacer à la deuxième du championnat. Désormais, les Verts visent la passe de 4 ce week-end à Pau. Au match aller, pas de suspense, l’ASSE a remporté le match sur le score sans appel de 6-0. Mais ce samedi, l'entraîneur français ne pourra pas compter sur deux éléments.

Deux joueurs toujours absents

Tout d’abord un blessé de longue date, Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain doit encore peaufiner sa rééducation selon le média Peuple Vert. Son retour est attendu dans environ trois semaines. Absent depuis le match de Reims le 24 janvier dernier, le joueur de 26 ans sera présent pour le sprint final. Autre absence pour Philippe Montanier celle de Nadir El Jamali. Le jeune ailier de 18 ans est blessé au genou depuis quelques semaines. Les nouvelles ne sont pas au beau fixe puisque selon le média Peuple Vert, l’international français U19 pourrait se faire opérer dans les prochaines semaines. En revanche, Philippe Montanier peut compter sur le retour de Chico Lamba. Le défenseur central poursuit sa reprise et a des chances d’être dans le groupe ce samedi pour le déplacement à Pau. Un déplacement que l’ASSE devra parfaitement négocier pour enchaîner. En cas de victoire, le club du Forez prendra la tête du championnat en cas de défaite de l’ESTAC.