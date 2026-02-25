ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien

Fofana, c'est inquiétant qiand même. Si ça continue comme ça, il ne va jouer que 2 mois, si il n'est pas blessé de nouveau. Sans compter le temps qu'il mettra pour retrouver le rythme et son niveau. A moins d'une fin en boulet de canon, si on ajoute sa première partie de saison pas terrible, ça ressemble pour l'instant à une saison complètement ratée.
C'est surement celui qui nous manque le +.
On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !
Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...
Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🚑 Florian Tardieu et Chico Lamba pourraient postuler pour être dans le groupe contre Laval, mais aucun risque ne sera pris. Maxime Bernauer pourrait revenir en avril. En ce concerne Mahmoud Jaber, on n'a toujours pas de date de retour. (@PeupleVertFr)