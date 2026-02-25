Viré de l'OM, Pavard trouve son prochain club

ICONSPORT_352509_0130
L’Olympique de Marseille ne devrait pas lever l’option d’achat de Benjamin Pavard à l’issue de la saison. L’international français ne restera néanmoins pas à l’Inter Milan et est désormais pressenti pour un retour en Allemagne.
L’Olympique de Marseille avait réalisé un joli mercato sur le papier l’été dernier. Parmi les joueurs d’expérience ayant rejoint la Canebière figurait Benjamin Pavard. Le défenseur était arrivé à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan. Cette option, fixée à environ 15 millions d’euros, ne devrait pas être levée par le club phocéen.
En cause : des prestations jugées décevantes. Dans quelques semaines, l’ancien joueur du Bayern Munich devra donc se trouver un nouveau point de chute. Heureusement pour lui, les prétendants ne manquent pas sur le marché des transferts, notamment en Bundesliga.

Pavard loin de l'OM mais proche de l'Allemagne ? 

Selon les informations de Bild, le Borussia Dortmund est en effet très intéressé à l’idée de le recruter. Reste à savoir sous quelle formule Benjamin Pavard pourrait s’engager chez les Marsupiaux, alors que son contrat avec l’Inter Milan court encore jusqu’en juin 2028.
Avant d’en savoir plus sur son avenir, l’international français a une saison à terminer à l’Olympique de Marseille. Il a encore l’opportunité de remporter un titre, en l’occurrence la Coupe de France. Ensuite, il aura tout le temps de faire le point sur sa situation. Mais nul doute qu’un retour dans un championnat qu’il connaît bien pourrait constituer un argument de poids pour le convaincre.

Cette saison avec l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard a disputé 18 matchs de Ligue 1, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives. Il est souvent pointé du doigt, au même titre que le reste de la défense phocéenne, pour une fébrilité assez déconcertante.
La récente arrivée de Habib Beye sur le banc de l’OM pourrait néanmoins permettre d’insuffler une nouvelle dynamique et lui permettre de regagner en confiance avant de relever un nouveau challenge.
1
Derniers commentaires

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Il sera peut être obligé de faire jouer Remi Himbert un jour sur l'aile gauche

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

Occupe toi de ton club de sal.... qui se doit de partir en camp de vacances tellement ils sont traumatisés, les pauvres bichettes....

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

T'es sur qu'on a plus de pression que l'OM?? Même si on perd dimanche on reste 2 points devant vous. Si on gagne 8 points devant. On a encore des jokers, vous aucun...

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

En fait, c'est débile ce document qui est sorti car se sont les plans des transferts de mercato d'été. Et d'ailleurs, Descamps et Tessman auraient du partir aussi. Sammm est tombé dans le panneau.

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Tu va voir dans quelques matchs si la pression est sur Marseille.... Tu va tombé de haut avec tout vos matchs qui vont s'enchaîner, vous allez moin faire les barbeaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

