Viré de l'OM, Pavard trouve son prochain club

L’Olympique de Marseille ne devrait pas lever l’option d’achat de Benjamin Pavard à l’issue de la saison. L’international français ne restera néanmoins pas à l’Inter Milan et est désormais pressenti pour un retour en Allemagne.

L’ Olympique de Marseille avait réalisé un joli mercato sur le papier l’été dernier. Parmi les joueurs d’expérience ayant rejoint la Canebière figurait Benjamin Pavard. Le défenseur était arrivé à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan. Cette option, fixée à environ 15 millions d’euros, ne devrait pas être levée par le club phocéen.

En cause : des prestations jugées décevantes. Dans quelques semaines, l’ancien joueur du Bayern Munich devra donc se trouver un nouveau point de chute. Heureusement pour lui, les prétendants ne manquent pas sur le marché des transferts, notamment en Bundesliga.

Pavard loin de l'OM mais proche de l'Allemagne ?

Selon les informations de Bild, le Borussia Dortmund est en effet très intéressé à l’idée de le recruter. Reste à savoir sous quelle formule Benjamin Pavard pourrait s’engager chez les Marsupiaux, alors que son contrat avec l’Inter Milan court encore jusqu’en juin 2028.

Avant d’en savoir plus sur son avenir, l’international français a une saison à terminer à l’Olympique de Marseille. Il a encore l’opportunité de remporter un titre, en l’occurrence la Coupe de France. Ensuite, il aura tout le temps de faire le point sur sa situation. Mais nul doute qu’un retour dans un championnat qu’il connaît bien pourrait constituer un argument de poids pour le convaincre.

Cette saison avec l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard a disputé 18 matchs de Ligue 1, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives. Il est souvent pointé du doigt, au même titre que le reste de la défense phocéenne, pour une fébrilité assez déconcertante.

La récente arrivée de Habib Beye sur le banc de l’OM pourrait néanmoins permettre d’insuffler une nouvelle dynamique et lui permettre de regagner en confiance avant de relever un nouveau challenge.