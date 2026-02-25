John Textor ICONSPORT_271641_0177 (1)

OL : Eagle nomme déjà le successeur de Textor

OL25 févr. , 14:30
parCorentin Facy
3
Quelques heures seulement après l’officialisation du départ de John Textor, Eagle Football Holdings Bidco a nommé le successeur de l’Américain.
Remplacé par Michele Kang à l’Olympique Lyonnais, John Textor reste un personnage important de l’actualité du club rhodanien. Tout du moins jusqu’à cette semaine puisque Eagle Football Holdings Bidco, la structure qui détient les actions et droits juridiques de trois clubs dont l’OL, s’est officiellement séparé de l’Américain mardi. Quelques heures seulement après ce départ, le successeur du businessman américain a été nommé.
Il s’agit de Robin James Mostyn Pugh, homme d’affaires britannique de 65 ans. Petit à petit, le château de cartes de John Textor est donc en train de s’écrouler. Le Progrès avance que, s’il reste « à priori » actionnaire majoritaire, John Textor n’a plus de fonctions opérationnelles que dans le club brésilien de Botafogo. Une situation qui pourrait d’ailleurs être amenée à évoluer puisque la justice brésilienne vient de conforter le rôle de l’association à Botafogo. Une décision qui fragilise la société et qui pourrait réduire considérablement le champ d’action de John Textor à la tête du club brésilien.

Le château de cartes de Textor s'effondre

Pour rappel, John Textor se trouve par ailleurs dans une situation très complexe vis-à-vis du fonds d’investissement Ares, qui lui avait prêté la somme de 430 millions d’euros pour le rachat de l’Olympique Lyonnais et qui exige le remboursement de 250 millions d’euros que John Textor lui doit encore. La vente des parts d’Eagle dans le club de Crystal Palace avait permis à l’Américain de rembourser 175 millions d’euros. Petit à petit, décision après décision, les supporters rhodaniens ont en tout cas l’espoir de ne plus voir du tout dans l’actualité le nom de celui qui a bien failli causer la relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 il y a seulement huit mois.
3
Derniers commentaires

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Fofana, c'est inquiétant qiand même. Si ça continue comme ça, il ne va jouer que 2 mois, si il n'est pas blessé de nouveau. Sans compter le temps qu'il mettra pour retrouver le rythme et son niveau. A moins d'une fin en boulet de canon, si on ajoute sa première partie de saison pas terrible, ça ressemble pour l'instant à une saison complètement ratée.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

C'est surement celui qui nous manque le +.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...

OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

