OL : Eagle nomme déjà le successeur de Textor

Quelques heures seulement après l’officialisation du départ de John Textor, Eagle Football Holdings Bidco a nommé le successeur de l’Américain.

Remplacé par Michele Kang à l’Olympique Lyonnais, John Textor reste un personnage important de l’actualité du club rhodanien. Tout du moins jusqu’à cette semaine puisque Eagle Football Holdings Bidco, la structure qui détient les actions et droits juridiques de trois clubs dont l’OL, s’est officiellement séparé de l’Américain mardi. Quelques heures seulement après ce départ, le successeur du businessman américain a été nommé.

Il s’agit de Robin James Mostyn Pugh, homme d’affaires britannique de 65 ans. Petit à petit, le château de cartes de John Textor est donc en train de s’écrouler. Le Progrès avance que, s’il reste « à priori » actionnaire majoritaire, John Textor n’a plus de fonctions opérationnelles que dans le club brésilien de Botafogo. Une situation qui pourrait d’ailleurs être amenée à évoluer puisque la justice brésilienne vient de conforter le rôle de l’association à Botafogo. Une décision qui fragilise la société et qui pourrait réduire considérablement le champ d’action de John Textor à la tête du club brésilien.

Le château de cartes de Textor s'effondre

Pour rappel, John Textor se trouve par ailleurs dans une situation très complexe vis-à-vis du fonds d’investissement Ares, qui lui avait prêté la somme de 430 millions d’euros pour le rachat de l’Olympique Lyonnais et qui exige le remboursement de 250 millions d’euros que John Textor lui doit encore. La vente des parts d’Eagle dans le club de Crystal Palace avait permis à l’Américain de rembourser 175 millions d’euros. Petit à petit, décision après décision, les supporters rhodaniens ont en tout cas l’espoir de ne plus voir du tout dans l’actualité le nom de celui qui a bien failli causer la relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 il y a seulement huit mois.