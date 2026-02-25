ICONSPORT_342826_0005

L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs

OL25 févr. , 13:00
parNathan Hanini
0
Recruté l'été dernier par l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc risque d'être absent contre l'OM. Blessé contre Strasbourg, le Tchèque est l’élément le plus décisif du club rhodanien depuis le début de saison.
Blessé après moins d’une demi-heure sur la pelouse de la Meinau dimanche dernier, Pavel Sulc va manquer l’Olympico cette semaine. Après la défaite face aux Alsaciens, Paulo Fonseca ne s’est pas montré confiant. Ce mercredi, Le Progrès confirme que le Tchèque ne sera très certainement pas apte pour le match face à l’OM dimanche soir au Vélodrome. Une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien tant l’apport de sa recrue estivale est important, et ce sont les statistiques qui confirment qu'il y a un Lyon avec et un Lyon sans Pavel Sulc. Contre le rival dans la course au podium, c'est malheureusement la deuxième version qui se profile;

Pavel Sulc, le joueur le plus important de Fonseca

Le quotidien régional précise que la durée d’absence de Pavel Sulc n’est pas encore connue, mais que l’ancien joueur du Viktoria Plzen pourrait manquer les futures échéances de l’OL. Pour rappel, le septuple champion de France doit recevoir le Racing Club de Lens le 5 mars prochain en Coupe de France et il faut également noter que les huitièmes de finale de la Ligue Europa auront lieu la semaine suivante. Arrivé pour 7,5 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant de 25 ans compte 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour 13 buts et sept passes décisives et son absence au pire moment serait un vrai gros coup dur pour Paulo Fonseca.
Car les statistiques sont là, Pavel Sluc est le joueur le plus décisif de l’Olympique Lyonnais sur cet exercice 2025-2026. Il est loin devant au classement des joueurs lyonnais ayant le plus d'impact cette saison. Afonso Moreira se trouve à la deuxième place avec deux buts et six passes décisives, Corentin Tolisso complétant le podium. Paulo Fonseca va donc devoir trouver une solution ce week-end face à l’OM. Un Olympico capital pour les deux formations. En cas de victoire, Lyon pourrait compter huit points d’avance sur son adversaire du week-end.

Lire aussi

OL : Endrick prévenu, il doit vite changer d'attitudeOL : Endrick prévenu, il doit vite changer d'attitude
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_356158_0018 (1)
ASSE

ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien

ICONSPORT_352509_0130
OM

Viré de l'OM, Pavard trouve son prochain club

Kylian Mbappé - Real Madrid
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé opéré, le Real Madrid hésite

Fil Info

25 févr. , 13:30
ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien
25 févr. , 12:40
Viré de l'OM, Pavard trouve son prochain club
25 févr. , 12:20
Kylian Mbappé opéré, le Real Madrid hésite
25 févr. , 12:00
OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables
25 févr. , 11:30
OM : « Cette équipe est cramée » : le constat est implacable
25 févr. , 11:00
Monaco : Le prix d'Akliouche s'est écroulé
25 févr. , 10:30
Il refuse le PSG, sa carrière est finie
25 févr. , 10:00
L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Derniers commentaires

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Il sera peut être obligé de faire jouer Remi Himbert un jour sur l'aile gauche

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

Occupe toi de ton club de sal.... qui se doit de partir en camp de vacances tellement ils sont traumatisés, les pauvres bichettes....

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

T'es sur qu'on a plus de pression que l'OM?? Même si on perd dimanche on reste 2 points devant vous. Si on gagne 8 points devant. On a encore des jokers, vous aucun...

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

En fait, c'est débile ce document qui est sorti car se sont les plans des transferts de mercato d'été. Et d'ailleurs, Descamps et Tessman auraient du partir aussi. Sammm est tombé dans le panneau.

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Tu va voir dans quelques matchs si la pression est sur Marseille.... Tu va tombé de haut avec tout vos matchs qui vont s'enchaîner, vous allez moin faire les barbeaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading