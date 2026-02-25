L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs

Recruté l'été dernier par l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc risque d'être absent contre l'OM. Blessé contre Strasbourg, le Tchèque est l’élément le plus décisif du club rhodanien depuis le début de saison.

Le Progrès confirme que le Tchèque ne sera très certainement pas apte pour le match face à l’OM dimanche soir au Vélodrome. Une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien tant l’apport de sa recrue estivale est important, et ce sont les statistiques qui confirment qu'il y a un Lyon avec et un Lyon sans Pavel Sulc. Contre le rival dans la course au podium, c'est malheureusement la deuxième version qui se profile; Blessé après moins d’une demi-heure sur la pelouse de la Meinau dimanche dernier , Pavel Sulc va manquer l’Olympico cette semaine. Après la défaite face aux Alsaciens, Paulo Fonseca ne s’est pas montré confiant. Ce mercredi,confirme que le Tchèque ne sera très certainement pas apte pour le match face à l’OM dimanche soir au Vélodrome. Une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien tant l’apport de sa recrue estivale est important, et ce sont les statistiques qui confirment qu'il y a un Lyon avec et un Lyon sans Pavel Sulc. Contre le rival dans la course au podium, c'est malheureusement la deuxième version qui se profile;

Pavel Sulc, le joueur le plus important de Fonseca

Le quotidien régional précise que la durée d’absence de Pavel Sulc n’est pas encore connue, mais que l’ancien joueur du Viktoria Plzen pourrait manquer les futures échéances de l’OL. Pour rappel, le septuple champion de France doit recevoir le Racing Club de Lens le 5 mars prochain en Coupe de France et il faut également noter que les huitièmes de finale de la Ligue Europa auront lieu la semaine suivante. Arrivé pour 7,5 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant de 25 ans compte 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour 13 buts et sept passes décisives et son absence au pire moment serait un vrai gros coup dur pour Paulo Fonseca.

Car les statistiques sont là, Pavel Sluc est le joueur le plus décisif de l’Olympique Lyonnais sur cet exercice 2025-2026. Il est loin devant au classement des joueurs lyonnais ayant le plus d'impact cette saison. Afonso Moreira se trouve à la deuxième place avec deux buts et six passes décisives, Corentin Tolisso complétant le podium. Paulo Fonseca va donc devoir trouver une solution ce week-end face à l’OM. Un Olympico capital pour les deux formations. En cas de victoire, Lyon pourrait compter huit points d’avance sur son adversaire du week-end.