Kylian Mbappé opéré, le Real Madrid hésite

Kylian Mbappé est forfait pour la réception de Benfica ce mercredi en Ligue des champions, et il manquera également le prochain rendez-vous en Liga. Impacté par un souci au genou, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France suscite des interrogations.

Kid de Bondy va manquer un Real-Benfica qui sent la poudre en raison de l'incident qui a marqué le match aller, Leva manquer un Real-Benfica qui sent la poudre en raison de l'incident qui a marqué le match aller, Gianluca Prestianni, le joueur argentin du club portugais, étant accusé d'avoir lancé des injures racistes à destination de Vinicius Jr . Kylian Mbappé avait été le premier à monter au créneau pour demander une lourde sanction contre l'Argentin. Pour en revenir au joueur français, le Real Madrid a annoncé le forfait de ce dernier en raison d'un souci au genou, lequel est devenu un souci récurrent pour Mbappé depuis quelques semaines. Un dossier forcément suivi de très près par le staff de l'équipe de France qui souhaite récupérer le capitaine des Bleus en bonne santé avant le Mondial 2026. Mais ce mercredi, en Espagne, l'hypothèse d'une opération n'est pas écartée.

Mbappé opéré pour en finir avec ce problème au genou

Selon El Chiringuito, au sein du staff médical du Real Madrid, on s'interroge sur la possibilité que Kylian Mbappé soit opéré du fameux genou qui le fait souffrir. Une intervention chirurgicale est une option que les Merengue « n'excluent pas », même si ce n'est évidemment pas le choix numéro 1. Car si Kylian Mbappé devait passer sur une table d'opération, son absence pourrait durer nettement plus longtemps que les deux matchs actuellement envisagés. Journaliste pour El Chringuito, Juanfe Sanz a donné ses dernières informations sur ce sujet forcément très sensible au Real Madrid et en France.

« Mbappé souhaite opter pour un traitement conservateur pour son genou, mais, si la situation ne s’améliore pas, une intervention mineure ne peut être exclue », précise le journaliste espagnol. Ce dernier n'est pas réellement très inquiet, mais il reconnaît qu'au sein du staff médical du Real Madrid des questions se posent car ce problème se répète et qu'il pourrait devenir nettement plus sérieux si le club se contente de soins classiques. Selon Defensa Central, le clan Mbappé refusera toute intervention chirurgicale qui pourrait remettre en cause la participation du capitaine des Bleus à la prochaine Coupe du Monde. Une décision très claire prise par Kylian Mbappé qui sait que la France a besoin de lui et que ce Mondial est une vraie opportunité d'apporter une troisième étoile à l'équipe de France.