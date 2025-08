Trois clubs de Ligue 1 se battent pour cette pépite

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Peu utilisé à Monaco mais pas sur la liste des transferts, Lucas Michal intéresse du monde cet été pour lui permettre d'avoir enfin du temps de jeu en Ligue 1.

L’AS Monaco se fait attaquer son centre de formation cet été. Saïmon Bouabré a pris la direction de Noam en Arabie saoudite, et un autre joueur très prometteur du club de la Principauté pourrait aussi partir avant d’avoir explosé sur le Rocher. Il s’agit de Lucas Michal, un attaquant de 20 ans considéré comme très prometteur, mais victime de la concurrence dans le groupe d’Adi Hutter. Il est apparu à 11 reprises la saison passée, principalement comme joker en fin de rencontre.

Trois clubs de Ligue 1 sont sur les rangs, et Nantes est le plus pressant, après avoir beaucoup vendu cet été. Mais les Canaris n’ont pas formulé d’offre pour un transfert direct selon L’Equipe, mais plutôt un prêt avec option d’achat qui ne fait pas rêver Monaco. Cela pourrait profiter à Brest et Metz, les Bretons étant pour le moment les seuls à évoquer la possibilité d’un transfert. L’ASM a fait savoir que seule une grosse offre l’inciterait à envisager un départ de son jeune attaquant, qui a surtout évolué avec les Nationaux U19 la saison passée et a été le fer de lance de la formation monégasque en Coupe Gambardella.