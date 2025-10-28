ICONSPORT_272982_0485

Strasbourg : Rosenior demande pardon à l’OL et à Fofana

Ligue 128 oct. , 14:50
parCorentin Facy
2
Présent ce mardi en conférence de presse, Liam Rosenior est revenu sur ses propos polémiques au sujet du carton rouge attribué à son défenseur Ismaël Doukouré contre l’OL.
Déçu par la défaite de son équipe sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, Liam Rosenior a manqué de lucidité dimanche soir au moment d’évoquer le carton rouge attribué à son défenseur Ismaël Doukouré pour une grossière faute sur Malick Fofana. Selon l’entraîneur anglais de Strasbourg, son joueur ne méritait pas une telle sanction. « Je pense qu'il n'y pas carton rouge. Pour moi, c'était une action malchanceuse. Je ne veux pas voir de joueurs blessés sur le terrain mais l'arbitre a jugé par rapport à la blessure et non sur l'action. Ce n'était pas un tacle dangereux » avait notamment lancé Liam Rosenior, des propos qui ont surpris voire choqués au vu du tacle de Doukouré et de la blessure de Fofana.
En conférence de presse ce mardi avant la réception de l’AJ Auxerre mercredi soir, Liam Rosenior est revenu sur ses propos et s’est excusé. « On fait tous des erreurs. J’ai réagi à chaud… J’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J’espère que Malick Fofana se rétablira rapidement » a avoué Liam Rosenior, sans doute conscient d’avoir été un peu loin dans ses propos, surtout au vu de la blessure constatée par l’OL pour Malick Fofana. L’international belge, victime d’une très grosse entorse de la cheville, manquera au minimum trois mois de compétition.

