Strasbourg : Rosenior demande pardon à l’OL et à Fofana

Tu ne traites pas QUE LUI de sous-homme. Tu traites pratiquement TOUS TES INTERLOCUTEURS comme ça, il te suffit de relire ton historique, mais ptn tu t'en rends pas compte ?. Tu m'as traité moi aussi plusieurs fois de sous-homme, tu l'as déjà oublié ? Tu ne réfléchis pas à ce que tu écris, tu ne réfléchis pas du tout.
a Rennes personne n a jamais reussi Genesio ou Stephan a la rigueur. mais ce club ne tournera jamais rond
et personne ne revendique l inverse d ailleurs. c est de la condescendance, mais ma plupart n ont pas connu les Edel, TRaoré et cie.......
Mais poissy c est pas pareil que l emplacement du PARC qui est unique ...paris c est paris , l image. compte énormément pour le .... Qatar , et c est surtout les places VIP qui compte et qui rapporte le plus ....
J adore tous ces jaloux frustrés 😘😘😘🙃
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
L'entraîneur du @RCSA Liam Rosenior fait son mea culpa. "On fait tous des erreurs, j'ai réagi à chaud. J'ai eu tort sur le carton rouge. Je m'excuse. J'espère que Malick Fofana se rétablira rapidement." #OLRCSA