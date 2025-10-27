OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Expulsé à la 67e minute pour une grossière faute sur Malick Fofana, le défenseur strasbourgeois Ismaël Doukouré n’aurait pas dû être exclu selon Liam Rosenior.

L’Olympique Lyonnais retient son souffle. Le club rhodanien craint le pire pour Malick Fofana même si à priori, l’international belge ne souffre pas d’une fracture mais plutôt d’une très grosse entorse de la cheville. Les Gones vont devoir se passer de leur pépite offensive pour plusieurs semaines, peut-être jusqu’à la fin de l’année 2025. Une tuile survenue ce dimanche lors du match OL-Strasbourg. Peu après l’heure de jeu, Malick Fofana a subi un très gros tacle d’Ismaël Doukouré, lequel a logiquement été exclu par Eric Wattellier après visionnage des images.

Dans le camp alsacien, on est pourtant très surpris de cette décision. Pire, l’entraîneur Liam Rosenior est révolté par la décision prise par l’arbitre de la rencontre et estime que Doukouré ne méritait pas carton rouge pour ce tacle pourtant d’une dangerosité extrême sur l’ailier gauche lyonnais de 20 ans. « Il y a deux décisions assez claires qui nous ont mis dans une situation compliquée. Je pense qu'il n'y pas carton rouge. Pour moi, c'était une action malchanceuse. Je ne veux pas voir de joueurs blessés sur le terrain mais l'arbitre a jugé par rapport à la blessure et non sur l'action. Ce n'était pas un tacle dangereux » a lancé Liam Rosenior, dont les propos risquent de faire bondir son homologue Paulo Fonseca ainsi que les dirigeants et les supporters de l’Olympique Lyonnais.

Car s’il est évident que le défenseur de Strasbourg n’a pas blessé volontairement Malick Fofana, il n’y a en revanche aucune contestation possible sur le fait que le tacle de Doukouré était extrêmement dangereux et non-maîtrisé. La preuve, l’attaquant de l’OL s’en sort avec une très grosse entorse qui devrait le priver de compétition pendant près de deux mois. La contestation de Liam Rosenior risque en tout cas de faire grand bruit, à l’heure où Lyon vient de perdre son meilleur joueur sur blessure.