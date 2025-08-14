Rennes-OM, Nantes-PSG, Ligue 1+ c’est du jamais-vu ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C'est parti pour la Ligue 1 sur la nouvelle chaine très attendue. Ligue 1+ promet d'en mettre plein les yeux des téléspectateurs avec des sons et des images inédites dès la 1ère journée.

Le coup d’envoi de la Ligue 1 aura lieu dans 24 heures, et forcément après une longue pause, tous les passionnés de football sont impatients, même si le ballon rond n’a quasiment pas cessé de tourner cet été avec la Coupe du monde des clubs. Mais cette saison, c’est un nouveau diffuseur qui aura 8 des 9 matchs avec Ligue 1+, dont le lancement aura donc lieu ce vendredi à l’occasion du match entre Rennes et l'OM. La chaine de la LFP se sait très attendue, mais promet d’envoyer du sérieux, de la qualité et de l’insolite pour dérider le football français et le rendre à ses spectateurs et téléspectateurs. L’idée est de profiter de cet ancrage de la Ligue dans les clubs pour avoir encore plus de contenus exclusifs, ce qui était l’un des manques de DAZN, qui n’avait clairement jamais voulu mettre le paquet sur l’éditorial à son lancement, avant de se rattraper trop tardivement.

Un micro sur un joueur lors de Nantes-PSG

Pour les matchs de tête d’affiche de cette première journée, comme Rennes-OM ce vendredi ou Nantes-PSG dimanche soir, Ligue 1+ promet de faire vivre la rencontre différemment. Chef d’édition de la chaine pour l’affiche entre les Canaris et les champions de France, Erwan Geolen promet que les choses vont changer. « Proposer au téléspectateur une immersion totale, qu’il soit au plus proche des joueurs. Certains moments dans le vestiaire seront sonorisés, la couverture sera de l’arrivée du car des joueurs jusqu’à bien après le coup de sifflet final. Mais on ne met pas le paquet juste pour un one-shot, on a l’ambition de proposer ces prestations tout au long de la saison », a lancé le chef d’édition qui a prévu d’installer un micro sur un joueur du FCN pendant toute la durée de l’échauffement, et d’en faire donc profiter ceux qui suivront l’avant-match. Des initiatives pour rendre ce spectacle encore plus vivant, et nul doute que la caméra qui sera posé dans de nombreux vestiaires de Ligue 1 va aussi donner de nouvelles images rafraichissantes, mais parfois polémiques aussi.