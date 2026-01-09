Rennes et Nantes se jettent sur Yannick Carrasco

Sur le départ à Al-Shabab en Arabie Saoudite, Yannick Carrasco est ouvert à un retour en Europe. Une aubaine pour le FC Nantes et pour Rennes, très intéressés par le profil de l’international belge de 32 ans.

Vendu par l’Atlético de Madrid à Al-Shabab en Arabie saoudite pour 15 millions d’euros à l’été 2023, Yannick Carrasco est sur le départ. Il y a deux jours, nos confrères espagnols du journal AS révélaient que le club saoudien traversait une grosse crise financière au point d’avoir quelques délicatesses pour payer ses joueurs. Dans ce contexte, les joueurs à gros salaire sont invités à se trouver une porte de sortie et c’est notamment le cas du capitaine Yannick Carrasco.

L’international belge (78 sélections) est ouvert à un retour en Europe et sa situation a attiré la curiosité et l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. C’est notamment le cas du Stade Rennais ainsi que de Nantes, selon les indiscrétions de But. Le média explique que les Canaris rêvent de s’offrir un tel renfort pour la seconde partie de saison et travaillent actuellement sur plusieurs montages financiers afin que Yannick Carrasco devienne accessible financièrement. « Le dossier est jugé complexe » et rien ne devrait se décanter dans les jours à venir mais le clan Kita est bien décidé à tenter le coup tout de même.

Carrasco, un profil idéal pour Nantes et Rennes

Du côté de Rennes, le profil de Carrasco « coche de nombreuses cases » notamment grâce à sa polyvalence très intéressante avec la possibilité de jouer deuxième attaquant, ailier et même piston. Habib Beye ne s'en est pas caché en conférence de presse, il cherche au moins un joueur offensif capable d'apporter une plus-value sur le plan technique lors de ce mercato hivernal. « L'international belge apparaît comme une option crédible et séduisante » en interne selon le média. Rennes et Nantes ne devront toutefois pas traîner pour tenter de convaincre le joueur ainsi que son club saoudien car plusieurs clubs européens, notamment en Espagne, sont très intéressés par l'opportunité de le recruter en ce mois de janvier.