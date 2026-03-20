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ASSE : Il jure d'éviter un scandale avec l'OL

ASSE20 mars , 9:00
parNathan Hanini
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Ce samedi à partir de 20h, l’AS Saint-Étienne reçoit le FC Annecy dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. En conférence de presse, certains regards se sont portés vers Alejandro Gomes Rodríguez. Le joueur est prêté par l’Olympique Lyonnais à Annecy. Son entraîneur Laurent Guyot a été clair.
Les petites histoires du derby Lyon-Saint-Étienne se dissimulent même du côté de l’antichambre du football français. Ce samedi, l’AS Saint-Etienne, deuxième de Ligue 2, reçoit le FC Annecy (neuvième). Pour l’occasion, l'entraîneur annécien Laurent Guyot était présent en conférence de presse ce jeudi en fin d’après-midi. Au sein de son effectif, le technicien français peut compter sur Alejandro Gomes Rodríguez, joueur prêté par l’Olympique Lyonnais. Une question s’est donc portée sur le jeune ailier. Le sujet : une éventuelle célébration qui pourrait raviver des tensions.

Laurent Guyot fait une promesse à l’ASSE

Sur ce point, l'entraîneur du FC Annecy Laurent Guyot a été clair, il n’y aura aucune provocation de la part de Alejandro Gomes Rodríguez. « On évite d'agacer, d'exciter les foules, ça ne devrait pas générer ça malheureusement mais on sait que ça va le faire. Un peu de mesure dans ces situations là, je pense que ça fait partie du rôle des entraîneurs d'en parler avec leurs joueurs. Pour en revenir à Alejandro, il est déjà au courant de ce que je ne veux pas, si des choses sympas lui arrivent durant le match, » explique Laurent Guyot. Pour rappel, Alejandro Gomes Rodríguez est arrivé cet hiver en prêt pour la deuxième partie de saison. Le jeune ailier de tout juste 18 ans compte six apparitions en Ligue 2 dont trois en tant que titulaire. Buteur en Europa League sous le maillot du club rhodanien en janvier dernier, Alejandro Gomes Rodríguez doit désormais profiter de la fin de saison pour accumuler du temps de jeu à l’échelon inférieur.

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Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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