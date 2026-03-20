ASSE : Il jure d'éviter un scandale avec l'OL

Ce samedi à partir de 20h, l’AS Saint-Étienne reçoit le FC Annecy dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. En conférence de presse, certains regards se sont portés vers Alejandro Gomes Rodríguez. Le joueur est prêté par l’Olympique Lyonnais à Annecy. Son entraîneur Laurent Guyot a été clair.

Les petites histoires du derby Lyon-Saint-Étienne se dissimulent même du côté de l’antichambre du football français. Ce samedi, l’ AS Saint-Etienne , deuxième de Ligue 2, reçoit le FC Annecy (neuvième). Pour l’occasion, l'entraîneur annécien Laurent Guyot était présent en conférence de presse ce jeudi en fin d’après-midi. Au sein de son effectif, le technicien français peut compter sur Alejandro Gomes Rodríguez, joueur prêté par l’Olympique Lyonnais. Une question s’est donc portée sur le jeune ailier. Le sujet : une éventuelle célébration qui pourrait raviver des tensions.

Laurent Guyot fait une promesse à l’ASSE

Sur ce point, l'entraîneur du FC Annecy Laurent Guyot a été clair, il n’y aura aucune provocation de la part de Alejandro Gomes Rodríguez. « On évite d'agacer, d'exciter les foules, ça ne devrait pas générer ça malheureusement mais on sait que ça va le faire. Un peu de mesure dans ces situations là, je pense que ça fait partie du rôle des entraîneurs d'en parler avec leurs joueurs. Pour en revenir à Alejandro, il est déjà au courant de ce que je ne veux pas, si des choses sympas lui arrivent durant le match, » explique Laurent Guyot. Pour rappel, Alejandro Gomes Rodríguez est arrivé cet hiver en prêt pour la deuxième partie de saison. Le jeune ailier de tout juste 18 ans compte six apparitions en Ligue 2 dont trois en tant que titulaire. Buteur en Europa League sous le maillot du club rhodanien en janvier dernier, Alejandro Gomes Rodríguez doit désormais profiter de la fin de saison pour accumuler du temps de jeu à l’échelon inférieur.