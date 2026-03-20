OL : Un renfort payé 5ME pour relancer Lyon

Le mercato estival est encore assez loin mais la direction sportive de l'OL commence déjà les grandes manœuvres. A la recherche d'un nouveau milieu axial, la cellule de recrutement lyonnaise a coché le nom de Rihito Yamamoto (Saint-Trond VV).

En coulisses, les choses s'enveniment du côté de l' Olympique Lyonnais . La faute à une gestion calamiteuse de John Textor lorsqu'il était encore à la présidence du club, lequel est responsable du nouvelle dette de 54 millions d'euros contractée pour le transfert d'un joueur qui n'a finalement jamais mis les pieds à Lyon.

Cela n'empêche toutefois pas Matthieu Louis-Jean et ses équipes de se pencher sur le prochain mercato estival, qui commence dans un peu plus de trois mois, afin de prévoir les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Avec la possible vente de Tanner Tessmann cet été, les dirigeants lyonnais suivent de très près Rihito Yamamoto, le milieu défensif japonais de Saint-Trond VV.

L'OL tente sa chance pour un milieu japonais

C'est en tout cas ce qu'affirme Nieuwsblad ce jeudi. Le quotidien belge indique que Rihito Yamamoto, auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de Jupiler Pro League cette saison, est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Les Gones apprécient visiblement beaucoup son profil, alors qu'il rentre clairement dans la nouvelle politique de recrutement lyonnaise, axée sur des joueurs de moins de 25 ans et dont la valeur marchande ne s'est pas encore envolée.

Cette opération risque toutefois d'être compliquée. Si l'OL n'aurait aucun problème à céder aux exigences financières de l'actuel troisième de D1 belge, il devrait toutefois faire face à la rude concurrence de Wolfsbourg. Rihito Yamamoto semble privilégier la Bundesliga comme prochaine étape dans sa carrière, car le championnat allemand est très prisé par les joueurs japonais (15 de ses compatriotes y évoluent, contre seulement 2 en Ligue 1). Transfermarkt évalue en tout cas son prix à 5 millions d'euros.