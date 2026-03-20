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Rihito Yamamoto

OL : Un renfort payé 5ME pour relancer Lyon

OL20 mars , 8:20
parQuentin Mallet
1
Le mercato estival est encore assez loin mais la direction sportive de l'OL commence déjà les grandes manœuvres. A la recherche d'un nouveau milieu axial, la cellule de recrutement lyonnaise a coché le nom de Rihito Yamamoto (Saint-Trond VV).
En coulisses, les choses s'enveniment du côté de l'Olympique Lyonnais. La faute à une gestion calamiteuse de John Textor lorsqu'il était encore à la présidence du club, lequel est responsable du nouvelle dette de 54 millions d'euros contractée pour le transfert d'un joueur qui n'a finalement jamais mis les pieds à Lyon.
Cela n'empêche toutefois pas Matthieu Louis-Jean et ses équipes de se pencher sur le prochain mercato estival, qui commence dans un peu plus de trois mois, afin de prévoir les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Avec la possible vente de Tanner Tessmann cet été, les dirigeants lyonnais suivent de très près Rihito Yamamoto, le milieu défensif japonais de Saint-Trond VV.

L'OL tente sa chance pour un milieu japonais

C'est en tout cas ce qu'affirme Nieuwsblad ce jeudi. Le quotidien belge indique que Rihito Yamamoto, auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de Jupiler Pro League cette saison, est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Les Gones apprécient visiblement beaucoup son profil, alors qu'il rentre clairement dans la nouvelle politique de recrutement lyonnaise, axée sur des joueurs de moins de 25 ans et dont la valeur marchande ne s'est pas encore envolée.
Cette opération risque toutefois d'être compliquée. Si l'OL n'aurait aucun problème à céder aux exigences financières de l'actuel troisième de D1 belge, il devrait toutefois faire face à la rude concurrence de Wolfsbourg. Rihito Yamamoto semble privilégier la Bundesliga comme prochaine étape dans sa carrière, car le championnat allemand est très prisé par les joueurs japonais (15 de ses compatriotes y évoluent, contre seulement 2 en Ligue 1). Transfermarkt évalue en tout cas son prix à 5 millions d'euros.
R. Yamamoto

R. Yamamoto

JapanJapon Âge 24 Milieu

Pro League

2025/2026
Matchs28
Buts5
Passes décisives5
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0
1
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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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