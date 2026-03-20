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Indice UEFA : L’OL et Lille font pleurer la France

Coupe d'Europe20 mars , 7:30
parGuillaume Conte
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Il ne reste plus que deux clubs français en quarts de finale de compétition européenne après les fiascos de l'OL et du LOSC. Cela ne sent pas bon pour l'indice UEFA français.
Terrible jeudi qui a vu l’élimination de deux des trois clubs français engagées. En Europa League, Lille n’a pas fait le poids face à Aston Villa, qui s’est tranquillement imposé 2-0 devant l’impuissance offensive des Nordistes. Ces derniers quittent la Coupe d’Europe sans avoir montré grand chose, et avec sept défaites en 12 matchs, c’est déjà un petit miracle d’être allé aussi loin pour les troupes de Bruno Genesio.

Le Portugal revient très fort

De son côté, l’OL était le grand favori de sa confrontation face au Celta Vigo après son nul 1-1 à l’aller et le retour de quelques blessés. Mais le match a tourné au cauchemar et les Lyonnais se sont inclinés 2-0. La fin de l’aventure pour Lyon, et le début du calvaire pour la France, qui pensait bien remonter au classement en cas de bonne performance de l’OL dans cette épreuve.
Seul Strasbourg a sauvé l’honneur, et encore les Alsaciens ont énormément subi contre Rijeka, tremblant jusqu’au bout pour aller chercher un nul 1-1 qui leur permet de passer dans la douleur. Résultat, la France aura deux représentants en quarts de finale de Coupe d’Europe, soit le moins bon résultat avec l’Italie des six plus grands championnats européens. Même le Portugal arrive à faire carton plein avec Porto, Braga et le Sporting, et marque de très gros points.
Le danger sera bien portugais dans les prochains mois, car l’écart est en train de se réduire. Sur cette saison, le Portugal reprend quasiment trois points à la France. Et la saison prochaine, les Lusitaniens vont récupérer 5,5 points aux tricolores avec la fin de comptabilisation de la saison 2021-2022. Le projet d’aller chercher l’Allemagne pour la quatrième place est désormais bien loin, et ce sera surtout la défense de la 5e place qui sera ambitionné, surtout si les prétendants français continuent d’être aussi peu convaincants dans leur majorité.
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Derniers commentaires

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion

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Ah bon, il a liquéfié notre collectif ?? Du coup, tt le monde lui lêcher le cul en janvier et ce jusqu'au match de Strasbourg ou on perd Sulc (Décidément eux entre lui et Fofana) et depuis que ceci sont absents, il se fait défoncer.. Hum okkk. on verra donc après la trêve, ça va encore tourner des vestes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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