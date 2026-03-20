Indice UEFA : L’OL et Lille font pleurer la France

Il ne reste plus que deux clubs français en quarts de finale de compétition européenne après les fiascos de l'OL et du LOSC. Cela ne sent pas bon pour l'indice UEFA français.

Terrible jeudi qui a vu l’élimination de deux des trois clubs français engagées. En Europa League, Lille n’a pas fait le poids face à Aston Villa, qui s’est tranquillement imposé 2-0 devant l’impuissance offensive des Nordistes. Ces derniers quittent la Coupe d’Europe sans avoir montré grand chose, et avec sept défaites en 12 matchs, c’est déjà un petit miracle d’être allé aussi loin pour les troupes de Bruno Genesio.

Le Portugal revient très fort

De son côté, l’OL était le grand favori de sa confrontation face au Celta Vigo après son nul 1-1 à l’aller et le retour de quelques blessés. Mais le match a tourné au cauchemar et les Lyonnais se sont inclinés 2-0. La fin de l’aventure pour Lyon, et le début du calvaire pour la France, qui pensait bien remonter au classement en cas de bonne performance de l’OL dans cette épreuve.

Seul Strasbourg a sauvé l’honneur, et encore les Alsaciens ont énormément subi contre Rijeka, tremblant jusqu’au bout pour aller chercher un nul 1-1 qui leur permet de passer dans la douleur. Résultat, la France aura deux représentants en quarts de finale de Coupe d’Europe, soit le moins bon résultat avec l’Italie des six plus grands championnats européens. Même le Portugal arrive à faire carton plein avec Porto, Braga et le Sporting, et marque de très gros points.

Le danger sera bien portugais dans les prochains mois, car l’écart est en train de se réduire. Sur cette saison, le Portugal reprend quasiment trois points à la France. Et la saison prochaine, les Lusitaniens vont récupérer 5,5 points aux tricolores avec la fin de comptabilisation de la saison 2021-2022. Le projet d’aller chercher l’Allemagne pour la quatrième place est désormais bien loin, et ce sera surtout la défense de la 5e place qui sera ambitionné, surtout si les prétendants français continuent d’être aussi peu convaincants dans leur majorité.