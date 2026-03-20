Didier Drogba - Marseille
Didier Drogba

OM : Didier Drogba futur président de l'Olympique de Marseille ?

OM20 mars , 8:40
parClaude Dautel
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Après la révolution intervenue en février à l'OM, Alban Juster, jusque-là directeur général finance et compliance du club phocéen, a pris la place de Pablo Longoria. Mais il ne restera pas éternellement à ce poste et déjà des noms sont suggérés pour prendre les commandes de Marseille.
L'Olympique de Marseille n'a toujours pas confirmé officiellement le départ de Pablo Longoria, dont les avocats ont visiblement du mal à trouver un accord avec ceux de Frank McCourt, mais l'OM réfléchit déjà à ce qui sera une nouvelle révolution l'été prochain. Car en plus de Pablo Longoria, Medhi Benatia est censé partir également, après avoir repoussé sa démission à plus tard. Cette semaine, nos confrères de Football Club de Marseille, site spécialisé sur l'OM, se sont penchés sur ce dossier du futur président de l'Olympique de Marseille, tout le monde étant d'accord pour dire qu'Alban Juster retrouvera rapidement ses fonctions initiales dès la fin de saison. Pour l'instant, le remplaçant de Pablo Longoria est un sujet top secret, mais Benjamin Courmes, journaliste pour FCM a déjà une idée en tête.

Drogba le choix numéro 1 pour l'OM ?

Notre confrère marseillais pense que Didier Drogba ferait un excellent président pour l'Olympique de Marseille pour succéder à Pablo Longoria. « Didier Drogba a été un joueur du club et pendant 20 ans on en a parlé, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est quelqu’un qui connaît l’OM, on sait que son amour pour le club qui l’a révélé au monde ce n’est pas du fake. Et au-delà de ça, c’est une personnalité du football mondial, qui a une stature. Il y a peu de temps, il a voulu être le président de la fédération de Côte d’Ivoire, et qui souhaite être dans les hautes instances du football mondial. Il ne souhaite pas être entraîneur, ou directeur sportif. Avoir à la tête d’une institution comme l’Olympique de Marseille une personnalité du foot mondial comme Didier Drogba, et peut-être à ses côtés, un vrai gestionnaire qui gère l’administratif, lui pourra être la figure de l’OM auprès des instances. En plus, il a un réseau pour faire venir des joueurs et des entraîneurs », explique Benjamin Courmes.
La semaine passée, le nom de Michel Platini avait été évoqué pour diriger l'OM, mais la légende du football français avait rapidement démenti un quelconque intérêt pour revenir aux affaires dans le football français. Frank McCourt doit donc se pencher sur d'autres dossiers. Et le nom de Didier Drogba n'est effectivement pas si saugrenu que cela, même s'il faut savoir si l'ancien buteur vedette est tenté par ce poste sous très haute tension.
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Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors

Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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O. Marseille
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5
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