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OM : Il donne le vrai prix de Greenwood, quelle claque

OM20 mars , 10:30
parQuentin Mallet
3
Auteur d'une saison très remarquée sur un plan statistique, Mason Greenwood fait logiquement l'objet de spéculations sur son avenir. Mais si l'OM accepte de le vendre l'été prochain, son prix sera très loin des sommes à trois chiffres évoquées par endroit.
A l'époque où plus personne ne le voulait, l'Olympique de Marseille a déboursé la modique somme de 23,6 millions d'euros pour s'offrir 50% des droits économiques de Mason Greenwood, assortie d'un bonus de 8 millions d'euros. Manchester United gardait alors, en substance, l'autre moitié de son ancien joueur.
De cette gestion est née une problématique importante : deux saisons plus tard, le natif de Bradford cumule déjà 47 buts et 14 passes décisives en 74 apparitions et est dans le viseur de très gros clubs européens comme l'Atlético de Madrid et la Juventus. Désormais, son transfert l'été prochain semble inéluctable, alors que l'OM espère pouvoir en tirer une somme énorme, évaluée à trois chiffres selon certaines spéculations. Sauf que pour Grégory Ascher, la réalité est bien différente.

Mason Greenwood vendu à bas prix ?

« Là, ils vont vendre Greenwood. 50 millions d’euros, peut-être même à 40, 45 millions d’euros, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43 millions d’euros, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l’OM à haut niveau et il aura été rentabilisé », a déclaré Grégory Ascher sur le plateau de L'Équipe du soir. Selon lui, la direction phocéenne ne pourra pas faire mieux qu'une vente à 50 millions d'euros maximum. Une telle situation serait assez difficile à digérer, aussi bien pour les dirigeants que pour les supporters, tant son impact sportif est immense.
Pour rappel, si l'OM détient aujourd'hui 60% des droits économiques de Mason Greenwood - jusqu'à 65% en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions selon les termes de Pablo Longoria -, une vente à la hauteur du montant évoqué par Grégory Ascher ne ferait que rembourser l'investissement initial.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

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2025/2026
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Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
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Ligue 1

2025/2026
Matchs25
Buts15
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
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Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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